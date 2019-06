Primark à Mons: le recrutement a commencé, plus de 200 postes à pourvoir

Plus de 200 postes sont à pourvoir dès aujourd’hui, via le Forem, la Mission régionale et directement auprès de l’entreprise.

C’est parti pour la campagne de recrutement de Primark qui se prépare à ouvrir son nouveau magasin dans le centre-ville de Mons, à la fin de l’année si tout va bien et si les travaux poursuivent leur rythme effréné.

A ce jour, il y a trois façons de postuler pour travailler chez Primark, pour trois publics différents.

Le premier public, éloigné de l’emploi, est invité à passer par la Mission Régionale pour l’Emploi de Mons-Borinage. C’est elle qui a lancé la campagne de recrutement pour le géant irlandais du prêt-à-porter low cost, en publiant une annonce qui a enflammé les réseaux sociaux hier. Ce devrait être 60 candidats qui devraient être sélectionnés par ce biais.

Pour postuler, les candidats doivent se rendre dans les locaux de l’organisme d’aide à l’emploi (Rue de France 2, 7080 Frameries) afin de remplir un dossier de candidature. Il y a des conditions pour postuler: il faut être demandeur d’emploi, ne pas avoir le CESS ou comptabiliser 24 mois d’inactivité au cours des 36 derniers mois.

Deuxième public: les diplômés de l’enseignement secondaire supérieur. Dans la foulée de la Mission Régionale Mons-Borinage, le Forem a publié ce mercredi une offre d’emploi pour troucer 200 vendeurs (H/F) à temps partiel, de 20, 26 ou 35 heures.

A noter qu’il s’agit de CDD de 3, 4 ou 6 mois. Mais il n’y a qu’un prérequis: le CESS. Pour postuler, rendez-vous via ce lien sur le site du Forem. Les personnes sélectionnées participeront à une séance de recrutement à partir du 29 Juillet 2019, les entretiens individuels auront lieu à partir du 5 août.

Troisième public: les travailleurs expérimentés. D’autres offres sont également disponibles directement sur son site internet. Là, ce sont six postes qui sont à pourvoir, mais des postes plutôt à responsabilités: manager, assistant manager, superviseur, etc. Plus d’infos: be.emploi.primark.com.