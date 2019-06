Tournoi de Bol: Bonaventure passe le premier tour

Ysaline Bonaventure s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de tennis de Bol en Croatie, une épreuve du circuit WTA sur terre battue dotée de 125.000 dollars, mercredi.

Ysaline Bonaventure, 24 ans, 114e mondiale, a battu au premier tour l’Espagnole Paula Badosa Gibert (WTA 128), 21 ans, en deux sets: 6-3, 6-2 et 1 heure 13 minutes de match.

La Stavelotaine sera opposée au deuxième tour (8es de finale) à la Suissesse Jil Teichmann (N.6/WTA 93), 21 ans, victorieuse de son côté de la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 116), 28 ans, 6-3, 6-1 mardi déjà.

Associée à la Néerlandaise Bibiane Schoofs, Ysaline Bonaventure dispute également le double avec comme adversaires en quarts de finale, mercredi encore en principe, la première paire tête de série du tournoi composée de la Suédoise Cornelia Lister et de la Tchèque Renata Voracova. Au premier tour, Bonaventure et Schoofs ont battu la Slovène Dalila Jakupovic et la Croate Tena Lukas 6-4, 7-5.