Elia démonte une ligne à haute tension et ses pylônes sur 3,6 km

Gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension en Belgique, Elia procède actuellement au démontage d’une ligne aérienne de 70 000 volts entre Céroux et la gare d’Ottignies.

Après une préparation et une sécurisation des lieux, les câbles ont été retirés et les pylônes sont en cours d’enlèvement.

La ligne posée en 1967 est longue de 3,6 km et comporte 17 pylônes répartis à la fois dans un environnement rural et urbain. Les travaux n’ont aucun impact pour les utilisateurs: la ligne desservait uniquement une sous-station de la gare d’Ottignies, qui n’est aujourd’hui plus en service.

La SNCB a en effet renouvelé sa sous-station d’Ottignies en 2018 et à cette occasion, elle a remplacé ses installations 70 000 volts par des installations de 36 000 volts. La ligne à haute tension de 70.000 volts qui traverse une partie de la commune d’Ottignies Louvain-la-Neuve n’est dès lors plus nécessaire et Elia, qui gère le réseau, a décidé de la démonter.

Le chantier a débuté au mois d’avril pour 100 jours: il doit se terminer au début de mois de juillet. Les travaux sont réalisés en concertation avec les riverains dans la partie urbaine, et il reste aujourd’hui quatre pylônes à démonter. Ce mercredi, un pylône d’une trentaine de mètres de hauteur a été enlevé puis directement découpé, juste à côté d’une maison de repos d’Ottignies.

Après l’enlèvement, une dernière phase consistera à démonter également les fondations de ces 17 pylônes qui soutenaient la ligne, puis à remettre le sol dans son état originel.