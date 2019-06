Accident sur la E313: l’autoroute semble dégradée et reste fermée

La situation risque de rester compliquée «un certain temps». BELGA

Le pompage de la citerne du camion transportant du LPG impliqué dans un accident peu après minuit mercredi s’est terminé en début d’après-midi, a indiqué la commune de Laakdal. L’autoroute E313, théâtre de l’accident, reste cependant fermée à la circulation dans les deux sens.

En direction de Liège, sens dans lequel s’est produite la collision, la fermeture devrait perdurer un peu plus longtemps que vers Anvers. Il semblerait que le revêtement soit endommagé. L’agence flamande des routes et de la circulation procédera à une analyse une fois le poids lourd évacué et effectuera les réparations qui s’avéreraient nécessaires.

La situation est plus que chaotique sur l’autoroute, qui a dû être fermée à la suite de l’accident en raison des risques inhérents à la présence de LPG s’étant échappé de la citerne. La circulation est totalement à l’arrêt sur la E313 à hauteur de Geel, sur 8 km en direction d’Anvers et sur 6 en direction de Liège. Les routes des entités voisines sont également saturées.

Le centre flamand du trafic s’attend donc à ce que la situation reste compliquée un certain temps. Les voies resteront d’office bloquées en direction de Liège pendant l’heure de pointe vespérale. Dans l’autre sens, cela pourrait être réglé plus rapidement, mais aucune estimation de temps n’a encore été tentée par les services concernés.