ARCHIVES | 75 ans après le débarquement: nos unes à l’époque de la libération

La Seconde Guerre mondiale a eu un impact considérable sur le monde de la presse. À l’occasion des 75 ans du débarquement de Normandie, nous nous sommes penchés sur cette période via nos archives.

Quand survient l’invasion allemande en Belgique, le journal «Vers l’Avenir» paraît encore trois jours, puis se met en veilleuse. Il ne renaîtra que début septembre 1944, lorsque les troupes alliées commencent à libérer le territoire belge.

Les premiers journaux qui sortent des rotatives à l’époque sont bref, parfois deux pages ou quatre à peine, notamment par manque de papier.

Les unes sont pauvres en images, le texte omniprésent. Mais certains titres sont forts. En voici une sélection. Cliquez sur une image pour la voir en grand.

+ Retrouvez ici d’autres unes et d’autres archives dans notre grand-format pour les 75 ans du débarquement de Normandie

«On les a eus!»

«On les a eus!» titre en grand le journal daté du 8 septembre 1944. «La libération de la Belgique sonne le glas de l’infâme régime nazi qui a ensanglanté l’Europe. Que tous les Belges, animés d’une même allégresse, jurent de rester unis et fraternels pour refaire la Patrie plus forte et plus prospère».

En dessous, une photo de Léopold III et ce titre en lettres capitales «VIVE LA BELGIQUE! VIVE LE ROI!». Le texte qui l’accompagne est un plaidoyer pour le rassemblement autour de la monarchie. «À cette heure grave où la nation s’oriente pour marcher vers un nouveau destin, c’est autour de la monarchie constitutionnelle, garante d’autorité, de continuité, de désintéressement, que nous sonnons le ralliement.»

Un autre article détaille l’entrée des Américains à Namur, un autre évoque la joie de cette libération mais aussi la tristesse suite à la désolation dans la ville. Dans une déclaration, le général Eisenhower s’adresse aux Belges. «Le jour de la délivrance se lève. Vos frères d’armes sont maintenant sur le sol belge. Je suis fier d’avoir sous mon commandement les vaillants soldats de Belgique […]. Nous arrivons tous unis pour mettre fin sur le champ de bataille à la guerre que vous avez menée si héroïquement à travers les années de farouche résistance.»

La bataille des Ardennes

L’hiver 44-45 sera le théâtre d’une offensive allemande, dans les Ardennes et principalement en Ardenne belge. Le mois de décembre voit plusieurs unes du journal consacrées aux avancés sur ce front.

«La bataille continue acharnée en Belgique et dans les Ardennes», lit-on à la une du 22 décembre 1944. «Les Américains contre-attaquent et en plusieurs points ont mis l’ennemi en échec. La situation n’est pas alarmante», tente de rassurer le journal.

Le journal du 25 et 26 décembre évoque «L’offensive allemande en Belgique et dans le Luxembourg». Et de préciser: «En Belgique rédimée, la 1re armée américaine contient l’offensive allemande. Un combat de chars au sud de St-Vith a vu la victoire des Alliés qui ont empêché deux colonnes allemandes de se joindre. L’ennemi a perdu 83 tanks».

Le reste du papier détaille les événements sous forme d’un compte rendu des derniers jours, pratiquement heure par heure.

La reddition allemande

Le 3 mai 1945, le journal annonce la mort d’Hitler, qui a eu lieu, selon le journal, le 1er mai à 15h (l’histoire nous apprendra qu’il s’est en réalité suicidé le 30 avril à Berlin).

La Une est déjà historique, annonçant les «derniers jours de l’Allemagne combattante», mais c’est bien celle du 9 mai 1945 qui fera date avec ce titre géant: «L’Allemagne vaincue».

Déjà, la reconstruction s’annonce, avec ses difficultés, ses cicatrices, ses plaies qu’il va falloir panser. «Nul n’attend de la paix nouvelle qu’elle marque l’avènement spontané de l’âge d’or, le retour à l’abondance et à la facilité. Nul ne se flatte de la croyance que le monde est pour jamais délivré du fléau. Et c’est pourquoi notre allégresse est grave», écrit le journal.

En bas du texte, une caricature d’Adolf Hitler le montre transpercé d’un drapeau blanc, pris en tenaille entre d’autres drapeaux américains, britannique, français ou soviétique.