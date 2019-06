Le cdH choisit de siéger dans l’opposition: composez votre coalition sans les humanistes

Le cdH ne montera pas dans une majorité et préfère siéger dans l’opposition. Cela redistribue les cartes pour former des coalitions, tant en Wallonie qu’à Bruxelles et au fédéral.

Le cdH a décidé de siéger dans l’opposition au niveau fédéral et dans les entités fédérées.

«Les électeurs nous ont adressé un signal très clair le 26 mai, un signal de sanction. Un signal qui dit que les Bruxellois et les Wallons ne sont pas demandeurs dans une proportion forte que le cdH continue d’assumer des responsabilités», a déclaré le président Maxime Prevot.

Les possibilités de coalitions s’en trouvent réduites. Tentez de composer votre majorité grâce à notre module interactif ci-dessous.

Wallonie

Le Parlement de Wallonie compte 75 députés, pour obtenir la majorité il faut donc au moins 38 sièges.

Bruxelles

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est composé de 89 députés, dont 72 francophones et 17 néerlandophones. Pour obtenir une majorité, il faut donc au moins 45 sièges.

Fédéral

La Chambre des représentants est composée de 150 députés. Pour obtenir une majorité, il faut donc au moins 76 sièges.