Assassinat de Valentin Vermeesch: «Belinda voulait-elle la mort de Valentin?»

Après Me Franchimont, c’est Me Steve Van Laenen qui a plaidé pour Belinda Donnay (22 ans).

D’emblée, l’avocat liégeois a planté le décor: le soir du 26 mars 2017, Belinda Donnay n’était même pas au courant qu’une soirée allait se dérouler chez elle. «Ce soir-là, Alexandre et Dorian sont en balade à moto et, dans le centre de Huy, ils rencontrent par hasard Killian et Valentin et leur disent “Retrouvez-nous tous chez Belinda, on va faire une soirée!”»

Pour les coups, les menaces, les humiliations, les viols, la séquestration…: même si, on le voit sur les vidéos, elle n’est pas présente physiquement lors de chaque scène, on ne peut pas nier son accord tacite et son abstention coupable, évidemment, mais c’est tout. «Oui, pour tout ça, elle doit être reconnue coupable, au même titre que les autres.» Mais pas pour ce qu’elle n’a pas fait: lors des scènes de viols, elle est au rez-de-chaussée du bâtiment et lors de la scène de la barrière, par exemple, elle est en retrait avec la compagne de Loïck Masson. «Ce n’est pas elle qui le menotte, qui le conduit ou le ramène de la barrière, ce n’est pas elle qui porte le moindre coup lors de cette scène. Elle a vu, oui, mais avait-elle les moyens matériels et psychologiques de faire quelque chose, de faire stopper ça?» Me Van Laenen soulève aussi que «sur cette scène, on accuse Belinda de participation passive alors que la compagne de Loïck Masson ne sera poursuivie en correctionnelle que pour non-assistance à personne en danger…»

Même ligne de défense pour la scène des soi-disant Albanais, la scène de balancier au-dessus de la Meuse ou encore la scène qualifiée de barbare de retour au studio, celle où Valentin est frappé à nouveau, brûlé, qu’il perd conscience. «En bord de Meuse, Valentin tente de fuir deux fois, Belinda ne court pas après, tout le monde le dit. Elle n’a peut-être pas vu non plus les coups portés à Valentin puisqu’elle est plus loin, en retrait.» Puis il y a eu la scène «du fameux conciliabule: d’ailleurs, ce n’est pas eux qui ont évoqué ce terme, ce sont les enquêteurs qui ont appelé ça comme ça, ils l’ont reconnu, alors que plusieurs des accusés disent juste s’être assis, entre autres pour fumer une cigarette».

Lui aussi, comme pour Me Molders-Pierre hier dans la défense d’Alexandre Hart, a remis en doute la volonté préméditée de jeter Valentin dans la Meuse. «Si la résolution criminelle était arrêtée en quittant le studio, il suffisait de faire les 120 mètres menant en direct au halage mais non, on va jusque-là, puis jusqu’au pont, on revient sur ses pas… pour faire en tout près de 1 km. Et si la résolution criminelle est déjà claire pour tout le monde, pourquoi alors un conciliabule un peu plus tard? Ce conciliabule, pour moi, c’est surtout de l’improvisation!»

En clair, pour l’avocat liégeois, il subsiste un doute raisonnable, qui doit profiter à Belinda Donnay, sur cette accusation de préméditation. D’autant plus que l’accusée, en se rendant en bord de Meuse la deuxième fois, pensait «juste» y aller «pour faire peur une dernière fois à Valentin». «Est-ce que Belinda voulait la mort de Valentin? Je vois surtout une jeune personne sous influence, qui n’a pas réalisé les intentions d’Alexandre qui lui a imposé une contrainte psychologique et physique.»