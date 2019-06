Origi: «Tout le monde était content pour moi»

C’est avec le statut de champion d’Europe et de buteur en finale de la Ligue des Champions que Divock Origi a rejoint les Diables Rouges à Tubize afin de préparer les deux rencontres de qualification à l’Euro 2020. «On m’a bien accueilli, tout le monde était content pour moi», a confié mercredi l’attaquant de Liverpool.

Samedi dernier, Liverpool a battu Tottenham en finale de Ligue des Champions(2-0), Origi marquant le deuxième but des ‘Reds’. À Tubize, il a aussi retrouvé Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, deux joueurs de Tottenham. «Ce sont deux super gars, ils étaient déçus certes, mais ils m’ont félicité», a confié Origi.

Les joueurs de Liverpool ont pas mal fêté leur titre, a-t-il raconté. «Après le match, il y avait beaucoup d’émotion. On a fêté ensemble dans le vestiaire. Puis on a pris le bus, on est rentré à l’hôtel où il y avait une grande fête organisée par le club. On a bien fêté ça là-bas. Puis on a pris l’avion à 2h. On est rentré à Liverpool où on a fait une parade pendant quatre heures, tout le tour de la ville, c’était spécial. Et le soir, il y avait encore une autre fête. On n’est pas resté trop longtemps, car je n’avais pas beaucoup dormi», a souri Origi.

Double buteur en demi-finale contre Barcelone et buteur en finale, Origi pourrait être récompensé pour ses performances par un nouveau contrat.

«Liverpool a fait le premier pas. Mon agent s’en occupe. On attend la fin de la saison pour discuter. L’important, c’est de ne pas se poser trop de questions, pour l’instant je me focalise sur les deux matchs avec la Belgique.»

Révélé lors du Mondial 2014, Origi est revenu au premier plan après des saisons plus compliquées. «Je pense que dans le foot, ça va vite. Au plus tu deviens mature, au plus tu apprends à mettre le focus sur les choses importantes. J’ai 24 ans, je vais encore progresser.»