Carrasco: «Je veux rentrer en Europe»

Le Diable rouge Yannick Carrasco ne cache pas son désir de revenir en Europe, dans les prochaines semaines.

Parti en Chine, à Dalian Yifang, en février 2018, Yannick Carrasco ne cache pas son désir de revenir en Europe, cet été. «Il y a des opportunités pour que je revienne en Europe, précise-t-il. Le dossier avance, il y a une offre sérieuse. Maintenant, j’espère que ce transfert pourra être finalisé au plus vite.»

Outre le besoin de rejouer des grands matches à enjeu, l’ancien joueur de l’Atletico veut se rapprocher de ses proches. «En Chine, ma famille me manque. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles je souhaite rentrer en Europe.»

Reste à voir où le Diable rouge poursuivra sa carrière (Arsenal, l’Inter et le Milan AC avaient montré leur intérêt en janvier) et s’il obtiendra son bon de sortie, au terme des négociations. Car on connaît la difficulté de trouver un accord avec les clubs chinois. «Je n’ai pas les cartes en main mais j’espère que mes dirigeants me permettront de revenir en Europe.»