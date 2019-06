Assassinat de Valentin Vermeesch: le doute, sur l’accusation d’assassinat, doit profiter à Belinda Donnay

La matinée de ce mercredi a commencé par la plaidoirie de Me Jean-Dominique Franchimont, un des deux avocats de Belinda Donnay. Elle sera suivie, après la pause, par celle de son confrère Steve Van Laenen.

Si elle reconnaît les coups, les tortures, les viols, la séquestration arbitraire et tout ça sur une personne vulnérable, Belinda Donnay conteste depuis le début l’accusation d’assassinat. Non, et contrairement à ce que d’autres accusés ont dit, elle n’a pas poussé Valentin Vermeesch dans la Meuse, cette fameuse nuit du 26 au 27 mars 2017. Son premier avocat a donc beaucoup insisté auprès des jurés sur la notion de doute. Qui doit profiter à tout accusé. «Je ne suis pas convaincu de son innocence mais j’émets des doutes: il n’y a pas de preuve quant à l’accusation d’assassinat. Ça peut vous paraître choquant mais nous sommes en justice et le verdict de culpabilité ne peut être établi que sur base du droit, pas sur une émotion. Le doute, c’est un hommage, une élégance, que vous devez à la vérité judiciaire même s’il est évidemment plus facile de la condamner que de l’acquitter de la seule accusation qu’elle conteste.»

Me Franchimont a ainsi paraphrasé le philosophe Nietzsche, qui disait que «Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou» en disant «Ce qui peut rendre fou, dans une cour d’assises, c’est la certitude de s’être trompé.» Et, selon lui, il ne faudrait pas que les jurés ressortent du procès avec la certitude de s’être trompés en la condamnant pour assassinat et que ça revienne «de façon lancinante comme pour tout juré après chaque cour d’assises», rappelant leur «terrifiante responsabilité» d’agir «sur le cours d’une vie, celle de Belinda Donnay».