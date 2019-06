Propos polémiques de Christine Angot sur l’esclavage: la chroniqueuse s’excuse et ne sera plus là la saison prochaine

Des associations et élus des départements français d’Outre-mer se sont offusqué des propos de la chroniqueuse Christine Angot sur l’esclavage colonial et la shoah, lors de l’émission «On n’est pas couché» de samedi soir.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), interrogé mardi par l’AFP, a précisé avoir reçu plus de 900 saisines de téléspectateurs à propos de cette séquence de l’émission «On n’est pas couché» sur France 2.

Christine Angot y a déclaré que ce n’était «pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, que les souffrances infligées aux peuples sont les mêmes».

«Le but avec les juifs pendant la guerre, cela a bien été de les exterminer, c’est-à-dire de les tuer, et ça introduit une différence fondamentale […] avec l’esclavage des noirs […] où c’était exactement le contraire. L’idée c’était au contraire qu’ils soient en pleine forme, qu’ils soient en bonne santé, pour pouvoir les vendre et qu’ils soient commercialisables».

Ces propos «sont susceptibles d’être qualifiés de révisionnistes et de négationnistes des crimes contre l’humanité qu’ont été la traite négrière et l’esclavage colonial», a réagi mardi Olivier Serva, député de l’île de La Guadeloupe, dans les Antilles françaises.

«Absurde»

«En sus de la relativisation des souffrances endurées pendant plus de quatre siècles par les victimes de la traite négrière et de l’esclavage colonial, ces propos inadmissibles ravivent une concurrence des mémoires que le travail commun des associations était parvenu à apaiser», ajoute-t-il, estimant que ces propos méritaient «une condamnation judiciaire».

Dans un communiqué commun, le conseil représentatif des Français d’Outre-mer, la coordination des associations d’Outre-mer (Caom) et le comité Marche du 23 mai 1998 (date d’une grande marche silencieuse de 40.000 personnes à Paris pour les victimes de l’esclavage) ont déploré des propos «absurdes»: «il n’y a pas de hiérarchie dans la souffrance générée chez les victimes de crimes contre l’humanité et leurs descendants!».

La romancière «heurte la mémoire des descendants d’esclaves», ajoutent-ils, soulignant que leurs «aïeux ont connu les privations, les fers et le fouet, des conditions de vie qui ne préservaient en rien leur “bonne santé”».

«Madame Angot, l’“ idée de l’esclavage des noirs” c’est plutôt que les esclaves étaient des biens meubles, que leur humanité a été niée, durant des générations», a déjà rappelé lundi, l’ancienne ministre des Outre-mer Éricka Bareigts, députée socialiste de La Réunion, dans un tweet.