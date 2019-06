Euro espoirs 2019 - "Oulare et Wouters ne sont pas prêts physiquement", justifie Walem

(Belga) "C'était lourd ces derniers jours, dans la tête et dans les jambes. Je crois que les joueurs sont soulagés de savoir qui va participer à l'Euro. Ils ont une revanche à prendre par rapport au dernier match", a dit l'entraîneur de l'équipe nationale U21 de football après avoir rendu sa liste des 23 joueurs pour l'Euro U21 organisé du 16 au 30 juin en Italie et à Saint-Marin. Walem a écarté Obbi Oulare (Standard), Manuel Benson (Mouscron) et Dries Wouters (Genk) au lendemain de la lourde défaite contre la France (3-0) au Mans.

"J'ai été très franc avec Obbi et Dries. Après discussion avec le staff médical, il s'avère qu'ils ne sont pas vraiment prêts physiquement", a expliqué Walem. "Je leur ai donné leur chance jusqu'au bout. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés au niveau où je voulais les voir arriver contre la France." Quant à Benson, Walem assure que c'est davantage un choix technique au regard de la concurrence à son poste. "Il partait d'un peu loin. Il a eu l'occasion de venir et c'est un super joueur mais il n'a pas encore totalement récupéré et je veux des joueurs prêts à 100%", a-t-il ajouté avant de se dire "rassuré par le travail physique accompli par Dion (Cools) et Orel (Mangala)". Walem s'est appuyé, à une exception près (Yari Verschaeren, ndlr), sur un groupe qui a joué pendant toute la campagne qualificative. "Il y a malheureusement quelques déçus mais bon, c'était une soirée difficile pour tout le monde. Vendredi commence un nouveau chapitre", a dit le T1 des espoirs à trois jours du départ de son équipe pour un camp d'entraînement à Catane en Sicile. L'ancien Diable Rouge s'est encore exprimé au sujet des trois joueurs qu'il a dû écarter. "Ils ont eu l'opportunité de démontrer qu'ils méritaient vraiment cette place et ils ont tout fait pour. Devoir se séparer d'eux a été très douloureux mais cela fait partie du football. J'espère qu'ils auront un grand futur." "Les plus beaux moments sont encore à venir. Le plus difficile est maintenant derrière nous après la préparation physique. Nous allons enfin pouvoir commencer à jouer au football et penser à notre première rencontre", a ponctué le coach des U21. A l'Euro, les Diablotins ont été versés dans le très difficile groupe A, où ils affronteront la Pologne le 16 juin, l'Espagne le 19 et l'Italie le 22, à chaque fois à Reggio Emilia. (Belga)