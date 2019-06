Le premier jour en Diable de Van Crombrugge: «Je vais ouvrir tout ce que je peux ouvrir»

Pour Hendrik Van Crombrugge, la découverte des Diables rouges, ce mardi, c’était un peu «comme un premier jour à l’école».

Un peu de stress, de la nouveauté, et beaucoup de choses à apprendre, surtout. «Je vais ouvrir tout ce que je peux ouvrir: mes oreilles, mes yeux… mon nez, pour emmagasiner un maximum d’informations.»

Quant à savoir ce qu’il allait chanter, comme tout bon nouveau venu en sélection, le gardien d'Eupen souriait: «Je voulais inventer une chanson en allemand, sur l’air de l’hymne national belge. Mais c’était un peu compliqué. Donc je vais changer mes plans.»

Ses plans pour le futur ne sont, eux, pas encore fixés. «Je suis hyper impatient (pour son transfert), mais mon agent m’a dit d’être patient. On verra ce qu’il va sortir, mais cette sélection est une ligne en plus, et utile, pour des négociations.»