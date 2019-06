Orages violents et averses de grêle: des blessés en Belgique

Ils étaient annoncés, ils sont au rendez-vous: les orages ont commencé à frapper la Wallonie en début de soirée.

Orages extrêmement violents du côté de Chimay

À Chimay, notre correspondant sur place constate des orages extrêmement violents. La photo a été prise à Forges (Chimay) exactement et «les premiers arbres commencent à tomber».

Averses de grêle à Tournai

À Mont-Saint-Aubert (Tournai), ce sont les grêlons qui ont surtout marqué les esprits.

Violentes averses de grêle à Rumes

Évolution des orages sur la Belgique

Voici les images tirées du site LightningMaps.org

Coupures de courant

De nombreuses coupures de courant (parfois très brèves – sont signalées. Du côté de Huy, de Floreffe…

Des arbres coupés à Jodoigne

Dans le Brabant wallon, vers 21h45, la N29 est bloquée entre Glimes et Jodoigne. Un de nos journalistes nous signale des sapins couchés ainsi que deux arbres sectionnés ce qui a pour conséquence d’empêcher la circulation. «Un peu plutôt, j’étais à Gembloux et j’y ai vu un mur de pluie avec des vents extrêmement violents. Des voitures se sont arrêtées sur la nationale entre Thorembais et Gembloux.»

Cinq personnes légèrement blessées au Docks à Schaerbeek

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus mardi vers 21h00 au centre commercial Docks, boulevard Lambermont à Schaerbeek, après que la tente d’un événement qui se tenait sur le toit d’un des bâtiments se fut envolée. Cinq personnes ont été légèrement blessées, dont deux ont été transportées vers l’hôpital.

«La tente d’un événement qui se déroulait sur le toit du centre commercial Docks s’est en partie envolée avec le vent», a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

«Les personnes présentes ont été évacuées vers l’intérieur. Cinq d’entre elles ont été légèrement blessées et examinées par le médecin du SMUR, dont deux ont été transférées vers l’hôpital», a-t-il précisé.

Les pompiers sont intervenus avec deux auto-pompes, trois ambulances et un véhicule du SMUR.

