Les habitants de Seraing, Flémalle et Saint-Nicolas privés de courrier depuis 8 jours

Les habitants de Seraing, Flémalle et Saint-Nicolas, en région liégeoise, sont privés de courrier depuis 8 jours. La raison: le congé de l'Ascension suivie d'un pont puis de 48 heures de grève de la part de 90% du personnel du bureau de poste de Seraing qui proteste contre la nouvelle organisation de travail en cas de pont. Une sortie de crise est cependant prévue mercredi, assure la CGSP.

Les agents de bpost incriminent la nouvelle organisation du travail et plus particulièrement le service de livraison désormais en place quelques jours par an en fonction des jours fériés, comme ce fut le cas vendredi dernier au lendemain de l'Ascension.

Le personnel proteste contre cette modification qui entraîne une surcharge de travail, celui-ci devant être effectué en trois jours au lieu de cinq. Il peut aussi être reporté la semaine suivante en fonction des tournées réalisées. Or l'ensemble du courrier de la semaine dernière n'a pu être distribué.

Après avoir protesté lundi contre cette organisation, le personnel a poursuivi son mouvement durant 24 heures supplémentaires à la suite des nouvelles directives empêchant les agents de bpost de distribuer le courrier déjà préparé: la direction estime que le courrier en retard est prioritaire.

Un accord est cependant intervenu ce mardi en cours de journée et une reprise du travail est programmée mercredi en matinée.

Une centaine de tournées et quelque 115.000 habitants ont été affectés.