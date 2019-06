VIDÉO | Générations solidaires 2019: AbC, un laboratoire d’expériences solidaires

Sept associations allient leurs expériences et leurs énergies pour mettre ensemble sur pied le Centre Socio-Culturel AbC. Un lieu unique au profit des habitants du quartier.

«C’est un pari fou, tous ensemble, nous arrivons à fabriquer du bien commun pour la collectivité», s’enthousiasme Maxime Zaït de l’ASBL Communa.

Ce lundi matin, Maxime retrouve Clea, Caroline, Samir, Hugo, Anouk, Laure, Albert, Arthur, et tant d’autres au Centre Socio-Culturel AbC, au cœur du quartier de Cureghem, à Anderlecht (Bruxelles).

Quatre hangars, des taudis, ont été rachetés à la Région bruxelloise par le Community Land Trust Bruxelles pour les transformer en logements sociaux pour des familles à faibles revenus, à partir de la fin 2020. Entre-temps, cette ASBL construit ce projet en incluant les habitants et en ouvrant les espaces à des occupations temporaires.

Deux modules de logement transportables pour des personnes sans abris sont en cours de construction et seront opérationnels en septembre. Il s’agit de promouvoir l’insertion par le logement au sein du projet HOMEforLESS.

Dans le hangar voisin, des jeunes étudiants en art se sont réunis au sein du projet Gilbard pour réaménager les lieux et ont ouvert une «récupérathèque» qui propose des matériaux de réemploi.

Tout dans ce lieu en constante évolution participe à l’économie circulaire au profit de tous. Un des hangars va accueillir les habitants selon leurs demandes: un café de mamans, des cours de langue, une table d’hôtes, des cours de couture, de l’espace pour un mouvement de jeunesse, un four à pizza mobile à disposition, et ce en lien avec une association très active dans le quartier, Samen Voor Morgen.

Un autre hangar abrite un projet de construction de façades végétalisées porté par CitaVerdi et un espace pédagogique ouvert au quartier qui explore l’univers des champignons développé par des étudiants réunis dans le Fungal Lab.

Les lieux pourraient aussi servir de dépôt pour des distributions d’invendus alimentaires avec Cultureghem.

Pas moins de sept associations développent dans ces hangars leurs projets en concertation permanente. L’ASBL Communa a déjà transformé plus d’une vingtaine d’espaces temporairement inoccupés en espaces communs à Bruxelles, avec l’accord des propriétaires.

Avec l’optique d’ouverture sur le quartier en intégrant les habitants comme c’est le cas pour l’espace AbC. «Fin avril, nous avons ouvert le lieu pour le présenter aux habitants. C’était une ruche incroyable. Les enfants se pressaient. Ils ont amené leurs parents et les liens sont créés. On sent une vraie demande d’activités. AbC fait référence à la rue Abbé Cuylits, à Anderlecht, où sont situés les hangars, conclut Maxime en nous faisant visiter les lieux. Mais aussi parce que ces hangars réhabilités répondent à trois points essentiels pour nous (l’abc!): la jeunesse, le logement et l’innovation.»

http://www.communa.be

Clea Samson - EdA Mathieu Golinvaux Âge: 25 ans Fonction: bénévole au sein de Communa Urbaniste, Clea a rejoint l’ASBL Communa comme bénévole et est devenue référente du projet AbC avec Maxime et Juliette. «J’ai toujours aimé l’idée de réhabiliter des bâtiments abandonnés et d’en faire une occupation à des fins utiles pour les habitants des quartiers. Il s’agit d’une ressource sous-estimée qui pourrait être une solution incroyable. Ce que j’aime particulièrement dans AbC, c’est que toutes les personnes qui s’impliquent sont des passionnés qui cherchent des solutions ensemble, des super débrouillards qui travaillent tous en partenariat.»