VIDÉO | Générations solidaires 2019: Casa Amigas, un fonds de garanties locatives collectif et solidaire

Didier Van der Meeren

- EdA Mathieu Golinvaux

Âge: 46 ans

Fonction: directeur du Monde des Possibles

Le Monde des Possibles travaille en bonne intelligence avec le CPAS de Liège mais aussi avec le réseau associatif liégeois. «Notre action de plaidoyer alimentera des discussions déjà entamées sur l’octroi d’un prêt de garantie locatif intégral et dans un délai raisonnable de la part du CPAS.» Et de conclure: «Cette forme d’épargne collective et solidaire destinée à financer des garanties locatives pourrait être reproduite dans tout contexte précarisé et à plus grande échelle. La précarité dans l’accès au logement dépasse le public réfugié et s’inscrit dans une mobilisation pour les droits fondamentaux de toutes et tous avec notamment le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.»