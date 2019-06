VIDÉO | Générations solidaires 2019: à Habay, les couturiers écologiques tissent la solidarité

La Maison de jeunes de Habay va apprendre aux jeunes à confectionner des sacs de course réutilisables en s’inscrivant dans un projet plus global zéro déchet en impliquant jeunes mais aussi bénéficiaires du CPAS.

Vendredi soir, de nombreux jeunes convergent vers la Maison de jeunes de Habay-la-Neuve.

Près de 150 enfants et adolescents s’y retrouvent chaque semaine pour des ateliers musicaux, un atelier calligraphie, du soutien scolaire, un atelier CV, en fonction de leurs demandes.

Dans la commune de Habay et ses dix villages (Anlier, Rulles, Houdemont, Marbehan…), 20% de la population a moins de 18 ans. La Maison de jeunes multiplie donc les activités pour lutter contre l’isolement des jeunes et les amener à mettre en place des projets citoyens. En menant aussi des actions décentralisées dans les villages avec un focus particulier sur la mise en projets des jeunes de 14-20 ans.

Mélissa Broto, une animatrice, Quentin Laurent, le coordinateur de la Maison de jeunes, Gauvain Servais, président du club des jeunes d’Anlier et Sabine Fonck, groupe Zéro déchet – Habay-en-Transition consolident leur partenariat autour du projet des Couturiers écologiques.

«Ce projet, c’est l’opportunité pour les jeunes de développer des activités de coopération entre eux et entre les services de la commune de Habay. Nous voulons construire des moments de partage autour de l’écologie et au bénéfice des personnes démunies», explique Mélissa Broto, à l’initiative de ce projet avec Sabine Fonck du groupe Zéro déchet.

Concrètement, le projet se construit par étapes sur un planning de trois ans: récupérer des machines à coudre, les réparer lors d’un repair café, constituer un groupe de couture écologique avec des jeunes et des adultes intéressés à la transmission des savoirs et à la création d’un collectif avec des groupes du CPAS intéressés à transmettre leurs compétences. Et aboutir à la création de sachets en tissu de seconde main pour transporter des fruits et des légumes. Les jeunes iront alors sensibiliser les directions des supermarchés et les consommateurs pour réduire leurs déchets. L’atelier couture aura lieu en août avant de lancer le groupe Les Couturiers écologiques en septembre. Des ventes des sacs écologiques seront organisées dans des commerces intéressés pour faire profiter de ces ventes des actions de groupes de citoyens qui ont besoin d’aide. Ce projet local mais concret, construit avec les jeunes se veut donc parfaitement réplicable dans d’autres régions.

http://mjhabay.be/

Mélissa Broto - EdA Mathieu Golinvaux Âge: 33 ans Fonction: animatrice Cette Italienne à l’accent savoureux et au dynamisme contagieux, installée dans la région de Libramont avec son mari belge, a réussi à s’insérer dans le terroir local et à nouer des synergies avec toute une série de partenaires, garants du succès de ce projet pensé à long terme: le groupe Zéro déchets de Habay-en-Transition, le centre régional d’initiation à l’environnement, l’agence du développement local, le CPAS, le club des jeunes d’Anlier, des commerçants locaux… Impliquée dans les marches en faveur du climat, elle glisse en souriant: «Marcher, c’est bien. Réduire et recycler ses déchets, c’est encore mieux.»