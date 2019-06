59 tués: forte augmentation des accidents mortels en Wallonie

Ni les campagnes de sécurité routière, ni la répression, ni les radars n’y font grand-chose. Sur les trois premiers mois de l’année, le nombre de tués sur les routes wallonnes est en forte augmentation, selon les chiffres de l’AWSR. Et les cyclistes paient le prix fort.

C’est une nette inversion de tendance qu’illustrent les premiers chiffres disponibles pour janvier, février et mars 2019. Alors que depuis 2011, le nombre total de tués sur les routes wallonnes est en constante diminution, passant de 408 à 289 en 2017, on est en déjà à 59 tués sur place en Wallonie sur ce premier trimestre, un nombre de morts inquiétant, estime l’AWSR, puisque c’est 27 de plus que pour la même période de 2018! Et les accidentés qui décéderont dans les 30 jours ne feront qu’alourdir cette statistique.

Avec 59 tués sur place, les premiers mois de 2019 présentent une mortalité qui n’avait plus atteint un tel niveau depuis l’année 2013. Les chiffres du premier trimestre 2018 étaient exceptionnellement bas (32 tués sur place), le nombre de tués en 2019 présente donc une augmentation de 84%.

Qu’est ce qui peut expliquer cela? La seule hypothèse avancée par l’agence de sécurité routière wallonne est une météo assez clémente en début d’année, «deux périodes où il a fait beau, ce qui a mis plus de cyclistes et de motards sur les routes», avance Pierre-Laurent Fassin, le porte-parole. «Mais on va attendre de travailler sur une année complète pour en tirer tous les enseignements, dit-il. Le message est surtout de dire que la route, ça reste dangereux.»

7 cyclistes tués

Et de fait, les cyclistes semblent particulièrement touchés, puisqu’ils sont 7 à être décédés sur place au premier trimestre 2019, et particulièrement au cours des deuxièmes quinzaines de février ou de mars, deux périodes marquées par très peu de précipitations et un ensoleillement important. L’engouement pour le vélo électrique est-il aussi en cause? Les statistiques ne répertorient pas encore quel type de vélo était utilisé, mais il sera intéressant de se pencher, aussi, sur cette donnée.

Le nombre de motards tués «sur place» est lui aussi en augmentation notable par rapport à 2018, mais également celui des piétons. Ensemble, piétons, cyclistes et motards représentent 25 tués sur place pour ce début d’année 2019. Mais la dégradation de la sécurité routière est générale puisque même le nombre d’automobilistes tués sur place augmente.

Parallèlement à l’augmentation des tués, le nombre de blessés graves est en légère baisse. «On a donc rencontré au premier trimestre 2019 des circonstances particulièrement défavorables avec davantage d’accidents graves se concluant par un décès sur place», estime l’AWSR. «Les chiffres du deuxième trimestre et de l’année 2019 seront en tout cas très instructifs pour déterminer si la grande mortalité dans les accidents de début 2019 représente un malheureux concours de circonstances ou annonce une tendance plus générale.»