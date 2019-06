Accident mortel à Rixensart: un procès gênant pour GSK

En 2015, un travailleur de GSK a perdu la vie sur son lieu de travail suite à l’explosion d’une chaudière.

Les avocats de GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) ont demandé mardi devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon l’acquittement de la firme pharmaceutique, citée dans un dossier d’accident mortel survenu sur son site de Rixensart le 4 août 2015.

Ce jour-là, une chaudière avait explosé dans un bâtiment, projetant une porte métallique sur un membre du personnel qui rejoignait sa voiture après son travail.

La victime est décédée et l’auditeur du travail estime, sur base d’un rapport d’expertise, que GSK a commis à l’occasion de cet accident une faute par défaut de prévoyance ou de précaution.

La «chronique d’une explosion annoncée»

Pour l’auditeur du travail, l’entreprise a laissé fonctionner une chaudière qui ne répondait plus aux normes de sécurité. Reprenant une phrase des parties civiles, il a évoqué la «chronique d’une explosion annoncée».

D’après les experts, c’est le manque d’eau qui a causé l’explosion et les systèmes qui auraient dû mettre l’installation en sécurité et arrêter le brûleur ne fonctionnaient pas.

«Le rapport d’expertise est cinglant: GSK a aggravé le risque d’explosion de la chaudière. C’est incontestable», a requis l’auditeur du travail en demandant au tribunal d’infliger une amende maximale sans sursis.

Les avocats de la défense, eux, contestent les conclusions de l’expertise et rappellent que la santé et la sécurité sont au cœur des préoccupations de GSK. Par ailleurs, des mesures ont immédiatement été prises pour éviter tout nouvel accident de ce type.

Des conséquences pour GSK

L’acquittement a été demandé à titre principal, et la suspension du prononcé à titre subsidiaire. Les conseils de GSK ont précisé qu’une amende qui figurerait dans le casier judiciaire de la personne morale pourrait être très préjudiciable à l’entreprise: celle-ci pourrait ne plus pouvoir participer à des appels d’offres dans le cadre de marchés publics à travers le monde.

Les parents de la victime ont expliqué après l’audience que le but de leur action n’était pas de porter préjudice au personnel de GSK, mais de faire reconnaitre des responsabilités. Ils ne contestent pas ce que GSK a mis en place pour les soutenir et pour honorer la mémoire de leur fils. Mais alors qu’ils ont cru durant des mois que leur fils était décédé à la suite d’un accident dû à la fatalité, ils estiment que l’enquête et le rapport des experts montrent que l’explosion résulte d’un ensemble de manquements. «Et nous n’obtiendrons jamais d’excuse pour la perte de notre fils, puisque nous sommes face à une personne morale», regrette le père de la victime.

Le tribunal correctionnel rendra son jugement le 3 septembre.