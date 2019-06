L’UMons à nouveau distinguée pour sa recherche

Dans le classement U-Multirank 2019, l’université de Mons est la seule université belge francophone classée dans le top 100 mondial au niveau de son ouverture internationale et la qualité de sa recherche.

Avant toute chose, qu’est-ce que le classement U-Multirank? Il s’agit d’un classement des universités mis en place par l’Union européenne. Contrairement à d’autres classements qui se basent sur une dimension unique, celui-ci est multiscore et classe les universités dans plusieurs domaines clés. Il y a la recherche, l’enseignement et l’apprentissage, la dimension internationale, le transfert de connaissances et l’engagement régional.

Avec un total de plus de 30 indicateurs différents, ce classement permet une analyse fine des points forts de chacun des établissements évalués, plus en tout cas que les classements du style «Times Higher Education Ranking» ou «Shanghaï Ranking».

Et à ce jeu de l’analyse détaillée, l’université de Mons tire plutôt bien son épingle du jeu puisqu’elle apparaît dans le Top 100 mondial de deux critères: «Recherche» (taux de citation, publications les plus citées…) et «Dimension internationale» (diplômes de doctorats internationaux, publications internationales. )

Pour ces deux dimensions, l’UMons est la seule université belge francophone représentée; les autres universités belges présentes étant respectivement l’Université de Gand et la VUB. L’université montoise fait également bonne figure au niveau du critère «Engagement régional» (diplômés de Master travaillant dans la région, publications conjointes régionales).

Du côté des autorités académiques, on se réjouit de ce résultat qui conforte les missions et objectifs prioritaires de l’UMONS, fixés dans sa note stratégique. La politique de l’institution est de promouvoir la recherche tout en entretenant un ancrage régional.

Bon taux de citations

«Ce nouveau ranking international démontre qu’une université comme la nôtre peut rayonner internationalement par la qualité de sa recherche tout en renforçant son ancrage territorial», souligne le Recteur Philippe Dubois.

Plus en détail, pour l’UMons, globalement, 75% des indicateurs sont bons ou excellents (good/very good: 22/29) et au total, près de 90% des indicateurs sont dans ou au-delà de la moyenne (26/29).

L’UMons est dans le top 300 pour les indicateurs «Citation rate» et «Research publications», respectivement 2e université francophone derrière l’UCL et 3e université francophone derrière l’ULB et l’ULiège.

L’UMons figure dans le top 50 pour les «International joint publications», soit les publications conjointes entre plusieurs universités, précisément en 41e position du classement mondial et de ce fait, première des institutions belges.

Trois indicateurs seulement sont sous la moyenne: le taux de diplomation des étudiants en bachelier, les programmes de Master en langue étrangère et les revenus issus de la formation continue. Pour ce dernier critère, c’est un choix politique: «l’UMons a fait le choix de favoriser l’accessibilité à tous les étudiants.»

Le classement U-Ranking est un classement mondial qui concerne 1711 institutions de 96 pays.