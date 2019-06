INTERVIEW | «Notre société a besoin de projets inspirants, notre devoir est de les soutenir!»

Françoise Pissart, directrice à la Fondation Roi Baudouin, en est convaincue: les «coups de pouce» à des projets solidaires peuvent vraiment faire la différence sur le long terme.

C’est important pour vous d’être au rendez-vous de cette nouvelle édition?

Bien sûr! La Fondation Roi Baudouin est partenaire de Générations solidaires depuis ses débuts, et nous en sommes très fiers. En trois années d’existence, l’opération a pu démontrer à quel point les citoyen.ne.s sont nombreux/euses à vouloir se retrousser les manches en faveur d’une société plus solidaire. Les initiatives qu’ils/elles proposent renforcent les liens sociaux et la convivialité à un niveau très local. Dans notre société en proie à une perte de repères, on a plus que jamais besoin de projets positifs, porteurs de sens. Ils sont force de mobilisation et vecteurs de changement.

Que vous inspire cet engagement citoyen?

Beaucoup d’espoir. C’est formidable de voir que des hommes et des femmes font le choix de s’investir bénévolement – un peu, beaucoup, énormément – pour améliorer les choses. On dit que tout va mal mais chacun.e peut, à son niveau, apporter sa petite pierre à l’édifice. Les projets soutenus par Générations solidaires en sont une belle illustration. La solidarité est accessible à tou.te.s et chaque initiative compte!

Que fait la Fondation Roi Baudouin pour soutenir cette dynamique?

Ce qui est important pour nous, c’est de soutenir toutes les formes de solidarité. Par un appui financier mais pas uniquement: en fonction de l’impact recherché, d’autres formes de soutien (ex: coaching) peuvent être envisagées. Il n’y a pas de «bonne cause» meilleure qu’une autre: qu’il s’agisse de venir en aide aux plus démunis, de renforcer la cohésion sociale, de consommer autrement… Nous sommes aux côtés de celles et ceux qui s’engagent et nous valorisons leur action, y compris – et surtout – au niveau local.