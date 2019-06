Assassinat de Valentin Vermeesch: «Alexandre Hart, leader du groupe? C’est une version qui arrange évidemment tout le monde»

En fin de journée, Me Renaud Molders-Pierre a été le premier avocat de la défense à plaider, pour Alexandre Hart. Les conseils des quatre autres accusés suivront demain et jeudi.

D’emblée, il a rappelé aux jurés que son client «prend ses responsabilités depuis le début. Oui, vous devrez répondre “Oui” à toutes les questions qui le concernent. Il est en aveux sur les faits et sur la préméditation alors qu’il y avait des éléments qu’il aurait clairement pu contester: s’il y avait préméditation, pourquoi ne prennent-ils pas le chemin le plus direct vers la Meuse, par exemple?» Par contre, l’avocat soutient la thèse qu’il n’y avait pas de préméditation avant la soirée, qu’elle a dégénéré.

Me Renaud Molders-Pierre a ensuite tenu à évoquer la relation que Me Sophie Gorlé ont (eue) avec leur client. Le fait qu’il n’a pas aidé ses avocats à le défendre, qu’il a fallu le faire à l’insu de son plein gré. «Alexandre Hart, leader du groupe? C’est une version qui arrange évidemment tout le monde mais je me demande surtout s’il ne prend pas plus de responsabilités que les siennes, par bravade ou par provocation. Il existe des indices de “surculpabilisation” dans le rôle qu’il s’attribue dans la dynamique de groupe. L’épisode du chat (où l’accusé a dit avoir tué un chat à coups de pellealors qu’il avait toujours prétendu ne s’en être jamais pris à des animaux, NDLR), c’est le sommet de sa stratégie de duperie de ses avocats! Que voulez-vous qu’on dise après ça? D’ailleurs, vous étiez où, au moment de l’assassinat de Kennedy? Non, ne répondez pas, il vaut mieux…» Pour l’avocat, cet épisode, qui a fait sourire dans le public, «est pourtant révélateur. Quel accusé dit ça devant une cour d’assises? Celui qui veut attirer l’attention sur lui ou se suicider judiciairement. Mesdames et messieurs, aujourd’hui, vous avez assisté à un suicide judiciaire.»

Enfin, l’avocat liégeois a suggéré aux jurés, une fois qu’ils seront en délibérations, de revisionner les vidéos enregistrées ce soir-là. «Vous apprécierez qui parle le plus, qui est le plus virulent, qui a le ton le plus commandant et vous analyserez ce que dit monsieur Hart tout au long de ces vidéos.»