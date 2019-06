Le mot du président du jury de Générations solidaires: des aventures humaines qui œuvrent pour le futur

ClaudioPescarollo, président du jury de notre appel à projet Générations solidaires, nous livre son point de vue avant le verdict de l’édition 2019.

De nouveau plus de 100 projets introduits auprès de Générations solidaires… et devoir en retenir 10 pour la phase finale. Ce fut très difficile pour le jury tant la qualité des projets et les enjeux sociaux qu’ils ont révélé sont importants: l’alimentation et le gaspillage, les migrants et les réfugiés, la mobilité douce et l’enfance, la prise de conscience citoyenne et politique, la réaffectation sociale de bâtiments vides… voilà quelques thématiques qui ont séduit le jury et qui correspondent à la philosophie de l’appel à projets imaginé par L’Avenir avec le concours de la Fondation Roi Baudouin. Tous les autres projets sont aussi des initiatives qui œuvrent pour plus de justice sociale et qui méritent également tous nos encouragements.

Toutes ces aventures humaines constituent une preuve que, pour le futur de nos quartiers, de nos villages, de notre région, de notre planète, nous pouvons présager de l’espoir au vu des solidarités qui se mettent en marche.

Comme président du jury de Générations solidaires, ce fut un honneur de travailler avec les membres du jury, des femmes et des hommes qui ont consacré le temps nécessaire à prendre connaissance de tous ces projets et à débattre afin de sélectionner ceux qui vous sont présentés ici.