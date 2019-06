Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 5 juin

Un vaisseau spatial, un hélicoptère, des hormones qui frétillent, le Mondial 1990, une léproserie et même un skateboard: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 5 juin. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

X-Men: Dark Phoenix

Film d’aventure/Science-fiction de Simon Kinberg. Avec James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain et Sophie Turner. Durée: 1 h 54.

Ce que ça raconte

Lors d’une mission de sauvetage périlleuse, la jeune Jean Grey se retrouve avec une mystérieuse éruption solaire dans les bronches. Les effets secondaires ne vont pas se faire attendre.

Ce qu’on en pense

Voilà ce qui arrive quand on n’écrit pas un scénario sur un coin de table en le gavant d’effets spéciaux: on court le risque de faire un très bon film de divertissement! Ça fait du bien!

Ma

Thriller/Film d’horreur de Tate Taylor. Avec Octavia Spencer, Diana Silvers et Juliette Lewis. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Dans un patelin un peu trop tranquille des États-Unis, une bande de jeunes ados se voit proposer la cave d’une femme solitaire pour faire des fêtes tranquilles pépères. Enfin, tranquilles, on se comprend…

Ce qu’on en pense

Un nouveau film de Blumhouse qui n’a d’horrible que son scénario, vide de toute la psychologie angoissante qu’aurait nécessitée pareille histoire. On se revoit Get Out et on n’en parle plus.

Nuits magiques (Notti Magiche)

Comédie dramatique de Paolo Virzì. Avec Andrea Roncato, Giancarlo Giannini et Ornella Muti. Durée: 2 h 05.

Ce que ça raconte

Le 3 juillet 1990 à Rome - précisément le soir où l’équipe nationale est éliminée de la Coupe du Monde par l’Argentine - un producteur de films est retrouvé mort assassiné dans sa Maserati, elle-même repêchée des eaux du Tibre.

Ce qu’on en pense

Par trop de mots, par trop de bruits, par trop de mouvements, par trop de tout! Le film fatigue!

Yomeddine

Drame d’A.B. Shawky. Avec Rady Gamal et Ahmed Abdelhafiz. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

À 40 ans et désormais guéri, Bashay, décide de quitter la léproserie où il a passé toute sa vie, pour partir à la recherche de ses origines.

Ce qu’on en pense

Un joli premier film en forme de voyage initiatique porté par un héros particulier, plein de tendresse, de dureté et d’humanité.

Land Imagined

Film policier de Siew Hua Yeo. Avec Xiaoyi Liu et Peter Yu. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Lok, un agent de police insomniaque, enquête sur la disparition d’un ouvrier chinois travaillant sur un site d’aménagement du littoral.

Ce qu’on en pense

Cette enquête policière mélange maladroitement réalité et onirisme. On s’y perd assez vite.

Minding the gap

Documentaire de Bing Liu. Durée: 1 h 33.

Ce que ça raconte

L’histoire de trois amis d’enfance qui grandissent à Rockford, dans l’Illinois, unis par leur passion du skateboard.

Ce qu’on en pense

Avant d’être un documentaire sur l’amour du skateboard, Minding the gap dévoile les difficultés du passage à l’âge adulte en milieu précaire. Et c’est poignant.

