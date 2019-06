Ligue des nations: primes, format et mode d’emploi de la phase finale

Nouvelle venue sur la planète foot en 2018, la Ligue des Nations est un mini-championnat avec quatre divisions opposant, dans chacune d’elles, des Nations européennes de niveau équivalent, et s’achevant cette semaine par une finale à quatre. Focus sur ce «Final Four».

Disputée tous les deux ans, la nouvelle compétition de l’UEFA est censée remplacer les matches amicaux. Sa phase finale, qui concerne les quatre nations victorieuses de leur poule de première division («Ligue A»), prévoit demi-finales et finales et donne lieu à l’attribution d’un trophée honorifique.

Où?

La première édition de la Ligue des Nations est organisée au Portugal, sorti vainqueur d’un groupe où figuraient aussi l’Italie et la Pologne, les deux autres candidats à l’organisation de cette phase finale.

Ont été choisies comme villes-hôte Porto et son stade du Dragon (50.000 places), ainsi que Guimaraes et son stade Afonso-Henriques (30.000 places). Les deux enceintes sont distantes d’une cinquantaine de kilomètres.

Quand?

Demi-finales

Mercredi 5 juin: Portugal - Suisse (Porto)

Jeudi 6 juin: Pays-Bas - Angleterre (Guimaraes)

Match pour la 3e place

Dimanche 9 juin (Guimaraes)

Finale

Dimanche 9 juin (Porto)

Quel format?

Les vainqueurs des deux demi-finales disputent la finale, les vaincus le match pour la 3e place.

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, il y a des prolongations avec un quatrième changement possible pour chaque équipe.

S’il y a toujours égalité à la fin de la prolongation, il y aura une séance de tirs au but avec utilisation de la technologie sur la ligne de but.

Par ailleurs, l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera utilisée lors ce «Final Four». Une première pour un tournoi entre équipes nationales organisée par l’UEFA. Comme dans les autres compétitions, une équipe de quatre personnes, présente dans le stade, sera en charge de la VAR et interviendra dans toutes les situations litigieuses concernant les buts, les incidents dans la surface de réparation, les cartons rouges et l’identité du joueur à sanctionner.

Quelles primes?

Le vainqueur se voit remettre un trophée en argent de 71 centimètres.

D’alléchantes primes financières sont également prévues pour les quatre participants à la phase finale: 10,5 millions d’euros pour le vainqueur, 9 millions d’euros pour le finaliste, 8 millions d’euros pour le troisième et 7 millions d’euros pour le quatrième.

Ces chiffres incluent les 4,5 millions d’euros déjà reçus par les quatre nations pour avoir remporté leur poule.

Quel accès à l’Euro 2020?

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le vainqueur de la Ligue des Nations n’est pas automatiquement qualifié pour le Championnat d’Europe 2020.

L’UEFA a décidé d’innover en ne faisant plus de la traditionnelle phase éliminatoire, en l’occurrence disputée de mars à novembre 2019, l’unique voie d’accès pour l’Euro. Seulement vingt places seront délivrées par ce biais classique, aux deux meilleures équipes de chaque groupe.

Les quatre places restantes sont distribuées plus tard, en mars 2020, pendant les barrages de la Ligue des Nations. Chaque ligue (A, B, C et D) organise ses propres barrages: deux demi-finales et une finale disputées en match simple (pas d’aller-retour).

En théorie, les équipes qui y participent sont celles qui ont fini, à l’automne, premières de leur groupe en Ligue des Nations. À titre d’exemple, les barrages les plus relevés devraient ainsi opposer les leaders des groupes 1, 2, 3 et 4 de la Ligue A, soit l’Angleterre, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse.

En pratique, certaines de ces nations auront déjà obtenu leur qualification via les éliminatoires de l’Euro. Dans ce cas, leur place de barragiste est remise au meilleur deuxième de la Ligue concernée.

Quel classement?

Voici le classement final de la Ligue des Nations, qui détermine les équipes susceptibles, en théorie, d’être impliquées dans les barrages d’accès à l’Euro 2020:

Ligue A: Pays-Bas, Suisse, Portugal, Angleterre

Ligue B: Ukraine, Suède, Bosnie-Herzégovine, Danemark

Ligue C: Ecosse, Finlande, Norvège, Serbie

Ligue D: Géorgie, Biélorussie, Kosovo, Macédoine