Assassinat de Valentin Vermeesch| Une culpabilité d’assassinat requise contre les cinq accusés: « C’était un jeu sadique auquel ils ont tous pris du plaisir»

Valentin Vermeesch, un Hutois âgé de 18 ans souffrant d’un léger handicap mental, avait été tué la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Statte (Huy). Il avait subi une très longue scène de violences et de tortures avant d’être précipité les mains attachées dans la Meuse, où il s’était noyé. -

L’avocate générale Pascale Schils a requis mardi après-midi devant la cour d’assises de Liège une culpabilité d’assassinat contre les cinq accusés de l’assassinat de Valentin Vermeesch.

Le ministère public retient aussi la participation de tous les accusés dans les faits de menaces, de coups, de sévices sexuels, de tortures et de traitements dégradants commis sur une personne vulnérable.

«Comment est-il possible, pour les accusés, avec une cruauté indicible, de faire souffrir leur ami, qui, de surcroit, était vulnérable? «, a questionné l’avocate générale en début de réquisitoire.

Mme Schils a décrit ensuite Alexandre Hart comme un enfant né en colère et qui a bénéficié d’un suivi et d’un traitement exceptionnel qui n’a servi à rien. Deux ans avant les faits, tous les signaux d’alerte avaient déjà été activés autour de sa personnalité.

Dans le tableau des accusés dressé par le ministère public, Belinda Donnay a été décrite comme une jeune femme manipulatrice qui se fait passer pour une victime pour apitoyer ses interlocuteurs. Elle était consciente de la déficience mentale de Valentin Vermeesch. Dorian Daniels, Killian Wilmet et Loïck Masson étaient eux aussi bien conscients de cet état de vulnérabilité de Valentin.

«Les rires des bourreaux»

L’avocate générale a souligné que tous les accusés, dans un premier temps, ont tenté de cacher leur participation. «Il y a eu un accord manifeste entre eux. Ce n’est que grâce à l’exploitation des images enregistrées sur une tablette que leur implication a été découverte. Le calvaire de Valentin a duré une nuit. Il a subi des sévices sexuels sous les rires et les quolibets de tout le monde. Le plus dur, durant le visionnage des vidéos, était d’entendre les rires des bourreaux alors que Valentin appelait Dorian Daniels et Killian Wilmet à l’aide», a relevé Mme Schils.

Le ministère public a affirmé que tous les accusés avaient conscience du caractère odieux des actes posés. «C’était un jeu sadique auquel ils ont tous pris du plaisir», a souligné l’avocate générale en détaillant la gravité de certaines lésions relevées sur le corps de la victime.

Valentin n’avait pas été démenotté à la sortie du studio où il avait été torturé. Pour l’accusation, la volonté de cacher les traces de leur méfait l’a emporté chez les accusés. Le corps de Valentin a été traîné sur 40 mètres au sol. Il a été jeté dans l’eau, où il est tombé comme une pierre et s’est noyé. «Il n’avait aucune chance de survie», a-t-elle indiqué.

L’avocate générale retient la participation de tous les accusés dans les faits de menaces, de coups, de sévices sexuels, de tortures et de traitements dégradants. Pascale Schils réclame la culpabilité des cinq accusés pour l’assassinat de Valentin en qualité d’auteur et de coauteur.

«Belinda Donnay a coopéré directement en aidant Alexandre Hart à entraîner Valentin jusqu’à la mort. Dorian Daniels, Loïck Masson et Killian Wilmet sont aussi des participants à l’assassinat car ils n’ont rien fait pour empêcher la mort de Valentin et ne se sont pas désolidarisés.»