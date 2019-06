Des orages violents, deux piétons renversés à Namur, cas de racisme à Tournai: dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours

Voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

Violents orages: voiture écrasée avec deux occupants indemnes à bord; arbres pourtant colossaux à terre; toits envolés…

Ce mardi soir, de violents orages ont frappé la Belgique. Arbres d’envergure arrachés – notamment dans l’est du Brabant wallon -, coupures d’électricité, câbles emportés, toitures secouées… Quelques blessés ont été signalés. Un arbre s’est effondré sur une voiture, mais les deux occupants en sont sortis indemnes.

+ Les conséquences des orages

+ Une partie de la toiture du home s’envole

+ Le toit d’une étable s’effondre sur des bovins

+ PHOTOS | Violents orages : images spectaculaires dans l’est du Brabant wallon ; un arbre tombe sur une voiture, 2 personnes âgées coincées

Grave accident au cœur de Namur: deux piétons renversés

À l’entrée de la rue de Fer en venant du square Léopold, un automobiliste né en 1970 a renversé deux piétons, mardi matin, sur le coup de 10 h.

Un des nombreux témoins de l’accident a aussitôt donné l’alerte tandis que la police bloquait la circulation et établissait un périmètre de sécurité pour les devoirs d’enquête.

Blessés à des degrés divers, les deux piétons n’ont jamais perdu conscience.

Il s’agit de deux Namurois, un homme de 56 ans et une jeune fille de 17 ans.

+ L’automobiliste victime d’un malaise

Tournai: une affaire de racisme secoue le service des Travaux

S’ils sont avérés, les propos qui nous ont été rapportés auraient déjà fait scandale dans les années soixante. Parce qu’ici, il ne s’agit pas d’interprétation ou de sensibilité excessive, voire d’humour incompris, etc. «On va le faire décruauder, il sera à genoux ce sale nègre»…

C’est tellement énorme qu’on ne veut pas y croire. On est dans l’expression d’un racisme, ou bien d’un autre temps, ou bien «décomplexé». Le racisme d’un autre temps? Celui d’une époque où les gens n’avaient pas encore pris conscience de l’invraisemblable ineptie du racisme. Le racisme décomplexé? Celui d’aujourd’hui qui balaie des décennies d’éducation au respect de la différence…

Incroyable donc. Et plus encore dans la bouche d’un chef censé guider ses subalternes. Et pourtant, ces mots inqualifiables, ils seraient plusieurs à les avoir entendus.

+ Oui ou non, un contremaître a-t-il tenu des propos racistes ?

Le meurtrier de Laure Nobels libéré sept ans après son crime

Les faits avaient eu lieu en 2012, mais ce n’est qu’en décembre 2016 que le tribunal correctionnel de Bruxelles avait condamné Zain L. à une peine de 14 ans d’emprisonnement. Âgé de 17 ans, il avait ôté la vie à Laure (16 ans) en l’étranglant, dans sa chambre au domicile des parents à Neder-over-Heembeek, suite à une dispute.

Après un séjour de moins de deux ans à la prison de Nivelles, il y a sept mois, Zain L. a été libéré sous le contrôle d’un bracelet électronique. Il y a quelques jours, un nouveau pas a été franchi: son avocat a obtenu sa libération sous conditions.

+ Condamné à 14 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie : sa libération conditionnelle inquiète les parents

Imbroglio autour d’une maison abandonnée appartenant au… SPF Finances

Que faire de la maison abandonnée située dans la rue de Mellery? L’habitation menace de s’effondrer et la Commune assiste à ce triste spectacle de manière totalement impuissante. Depuis la mort du propriétaire, l’état de la maison n’a cessé de se détériorer. Ce qui a poussé la conseillère Nadia El Abassi (Ensemble pour Villers) à s’inquiéter, vu les barrières Nadar posées tout autour du bâtiment.

Le problème, c’est que les enfants du propriétaire ont refusé l’héritage. C’est donc le ministère des Finances qui en est devenu «l’heureux propriétaire».

+ Le bourgmestre ne peut rien faire contre le ministère

Usine clandestine à Tamines: 25 millions de cigarettes saisies

Ce mardi matin, les services de douanes sont intervenus dans un entrepôt situé à Tamines, dans la commune de Sambreville.

Ils y ont découvert une usine clandestine de cigarettes, a indiqué la porte-parole du SPF Finances. Des tonnes de marchandises et du matériel ont été saisies. En plus des 24 à 25 millions de cigarettes, la police a également saisi 10 tonnes de tabac.

La production, qui imitait les marques Mayfair, Regal et Richmond, se destinait au marché anglais. Une quinzaine de personnes travaillaient et vivaient dans l’entrepôt. Aucune arrestation n’a toutefois été effectuée.

Huit mois d’enquête du service compétent des douanes de Charleroi ont été nécessaires pour démanteler ce trafic de tabac.

Les organisateurs de ce trafic risquent de 30 à 60 millions d’euros d’amendes à titre d’assises et de 1,9 à 3,8 millions d’amendes sur la TVA, rien que pour les 24 à 25 millions de cigarettes.

La porte-parole du SPF Finances ajoute que le lieu où les visuels apposés sur paquets étaient imprimés a été découvert en début d’après-midi sur le territoire wallon.

+ Les chiffres fous de la saisie

Accident à Orp-Jauche: deux policiers désincarcérés

Un véhicule de police a percuté un poteau ce mardi matin dans l’entité d’Orp-Jauche, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Les pompiers brabançons de la caserne de Jodoigne ont été appelés à intervenir, ce mardi vers 10h40, dans l’avenue Adrien Stas (N240), à Jauche. Un véhicule de police circulant en mode d’urgence a percuté un poteau. Les deux policiers qui se trouvaient à bord ont dû être désincarcérés par les secouristes. Celui qui se trouvait sur le siège convoyeur a été blessé. Une dame se trouvant dans un second véhicule impliqué dans l’accident a également été blessée.

+Accident à Orp-Jauche : deux policiers désincarcérés

Spy: opération «nettoyage» au camp des migrants

Il est 10 h 30 mercredi lorsque plusieurs véhicules du Service public de Wallonie se garent sur la bande d’arrêt d’urgence de l’E42, à proximité de l’aire de Spy. Rien d’anormal jusqu’à l’arrivée de véhicules des forces de l’ordre. Une opération spéciale est en préparation sur ordre de la police fédérale: celle du nettoyage du bois, en contrebas de l’autoroute, où des migrants y ont établi leur camp de fortune depuis un an et demi. Plus que l’hygiène, le but est d’éviter que le camp ne prenne davantage d’ampleur.

+ Spy : opération « nettoyage » au camp des migrants

En un seul coup de masse, un père tue son fils à Jumet

Mercredi, le parquet de Charleroi était avisé d’un meurtre commis dans une habitation de la rue du Souverain à Jumet. Joseph, 86 ans, avait tué son propre fils à l’aide d’une lourde masse.

Le parquet de Charleroi était descendu sur les lieux du drame en compagnie de la police judiciaire locale de Charleroi et du médecin légiste. Le suspect avait été interpellé et devait normalement être entendu e le jour même. Mais il a été victime d’un malaise. Son audition avait dès lors été reportée.

+ Joseph a tué son fils d’un coup de masse

Une piscine flottante sur la Meuse à Jambes?

Des sportifs courageux qui, dès potron-minet, piquent une tête dans la Meuse. Mardi matin, ces nageurs sauvages étaient une vingtaine à braver les remous du fleuve, à Jambes, près de la caserne du Génie. La scène n’a plus rien d’étonnant. D’autant qu’à quelques jours du Xterra et du Namuraid, deux incontournables du calendrier des triathlètes, les séances d’entraînement battent leur plein.

Un citoyen veut d’ailleurs faire d’un coin de Meuse, une piscine accessible à tous… et surtout aux athlètes. Un projet réfléchi qui offrirait une alternative aux bassins publics, coûteux et saturés.

+ Une piscine flottante sur la Meuse, à Jambes ?