Unisono, une nouvelle plateforme qui simplifie les démarches pour la diffusion de musique

À partir du 1er janvier 2020, les établissements commerciaux, les entreprises horeca et les organisateurs d’événements qui diffusent de la musique ne devront plus se tourner que vers un seul guichet pour s’acquitter d’une part du paiement des droits d’auteur et d’autre part de la rémunération équitable des producteurs et des artistes interprètes, ont annoncé mardi les sociétés de gestion PlayRight, Sabam et Simim lors d’une conférence de presse conjointe.

Aujourd’hui, le petit coiffeur du coin ou le restaurant italien du quartier qui diffuse de la musique pour détendre ses clients reçoit deux factures par an: une de la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (Sabam) relative aux droits d’auteur et la seconde d’une autre société de gestion pour la rétribution équitable des producteurs et des artistes interprètes. En outre, il doit demander une licence pour l’utilisation de musique.

Face à la confusion que de telles paperasseries pouvaient entraîner, la Sabam et la Société de l’Industrie musicale – MuziekIndustrie Maatschappij (Simim) dans un premier temps, la société qui gère les droits voisins des artistes-interprètes Playright ensuite, ont décidé de s’associer et de créer un portail unique, dénommé Unisono. L’initiative vise à simplifier les démarches administratives liées à la diffusion de musique. Un arrêté royal a été publié à cet effet le 29 mai dernier.

«Cette plateforme offre aux sociétés de gestion concernées l’opportunité de collaborer de manière constructive, au profit de l’ensemble des parties prenantes. Hormis une simplification administrative pour ses clients, la plateforme garantit une rémunération correcte de l’ensemble des ayants droit», détaille Carine Libert, directrice de la Sabam.

Le portail, qui est déjà accessible pour les entreprises et les services publics, deviendra également fonctionnel aux établissements commerciaux, aux entreprises horeca et aux organisateurs d’événements à partir du 1er janvier prochain.

«Plus il est simple pour l’utilisateur de rémunérer les ayants droits, plus grande est la probabilité que ces derniers reçoivent effectivement ce à quoi ils ont droit», relèvent les initiateurs du projet. «Les clients qui souhaitent utiliser de la musique dans leur établissement peuvent bénéficier d’une procédure de demande simplifiée et d’un service plus transparent», concluent-ils.