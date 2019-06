L’année 2018 a été une nouvelle année record pour les investissements étrangers en Belgique. L’an dernier, 278 projets d’investissement ont été concrétisés soit 29% de plus qu’en 2017. Ils ont permis la création de 7 363 emplois, indique mardi EY dans son Baromètre de l’Attractivité belge.

«Il s’agit d’une année record qui succède à une précédente année record. La Belgique a bien performé l’an dernier par rapport à l’Europe», souligne Marie-Laure Moreau, managing partner chez EY pour la Wallonie.

La Flandre a attiré la majeure partie des investissements étrangers (169) suivie par Bruxelles (61) et la Wallonie (48). «Si le nombre d’investissements étrangers reste moindre en Wallonie, il faut noter une hausse spectaculaire de la création d’emplois. Les investissements étrangers ont permis la création de 1 890 emplois (+135%) soit 39 emplois par projet», explique Mme Moreau.

Les services aux entreprises, le transport et la logistique, et l’agroalimentaire ont été les secteurs où les entreprises étrangères ont le plus investi.

Avec 51 projets, les États-Unis sont les premiers investisseurs étrangers suivis par la France (44) et les Pays-Bas (32).