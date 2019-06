La déclaration de Felice Mazzu à la T4 de Charleroi: «Je vous aime»

Désormais entraîneur de Genk, Felice Mazzu a tenu à remercier les supporters carolos dans un long message plein d’amour adressé sur Facebook aux «Storm Ultras».

+ À LIRE AUSSI | Les Storm Ultras disent «merci» à Felice Mazzù: «Cette histoire va nous manquer»

Il n’aura pas fallu longtemps à Felice Mazzu pour qu’il réponde à la lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux par les « Storm Ultras » du Sporting. Dès hier soir, l’ancien coach de Charleroi évoquait ainsi les liens indéfectibles qui l’unissent à jamais aux Zèbres, au Mambourg et à sa célèbre T4.

«Je me souviens encore la 1ère fois quand je suis monté sur ce terrain et que le club m’a présenté, raconte Felice Mazzu. C’était avant le match contre Malines en PO2. J’ai vécu un moment d’émotion, de joie, de bonheur comme un enfant qui venait de recevoir son cadeau d’anniversaire... J’appréhendais ce moment mais vous, les supporters et cette T4, aviez déjà chanté et crié mon nom comme si on se connaissait […] J’ai un immense respect pour tout ça et pour vous, pour ce que vous êtes, pour ce que nous sommes... Des Carolos et fiers de l’être.»

+ À LIRE AUSSI | Avec Genk, Felice Mazzù prend le risque d’accomplir un autre rêve

Visiblement ému par le soutien des supporters du Sporting de Charleroi malgré son départ pour Genk, Felice Mazzu poursuit: «Je pars vers un autre horizon, celui du charbon. Je sais que le challenge est difficile mais je dois essayer. Je veux essayer une autre aventure. Tout simplement pour grandir encore, avec une nouvelle vie plus compliquée que celle d’aujourd’hui. Et ne croyez pas que ça sera simple, loin de ma famille, loin de papa et maman, loin de ce soutien que vous m’avez donné durant 6 saisons. Mais le défi est immense et j’adore les défis. Malheureusement, sans cet amour carolo que ne pourrai jamais oublier, ni renier.»

Des remerciements appuyés à son staff et un œil dans le rétro, et Felice Mazzu quitte Charleroi avec un dernier message pour ceux qu’il a côtoyés ces dernières saisons. «Merci à vous tous. Merci ma T4. Merci Charleroi. Merci papa. Nous nous reverrons si vous le voulez, comme je le souhaite évidemment. Toujours. Je ne vous oublierai jamais. Je vous aime.»