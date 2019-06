Consultations bruxelloises: la méfiance est de mise entre le PS et le PTB

Laurette Onkelinx, David Pestieau, Francoise De Smedt, Dirk De Block et Rudi Vervoort. BELGA

Les chefs de file du PS bruxellois Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort ont entamé mardi la dernière journée du premier tour strictement politique de leurs consultations en vue de former une coalition en Région bruxelloise en recevant le PTB.

Avant d’entamer le tour de table entre représentants des deux formations de gauche, sur le coup de dix heures, le climat était à la méfiance et à la volonté, pour les différents protagonistes, de ne pas perdre la face.

Comme annoncé lundi, le PTB était représenté par son vice-président, David Pestieau, le chef de file du PTB à Molenbeek, Dirk De Block, et la tête de liste à la Région, Françoise De Smet.

À son arrivée, le ministre-président socialiste bruxellois Rudi Vervoort a indiqué que sa formation avait «l’envie d’aller avec ceux qui sont prêts à avancer vers un objectif de ville plus solidaire».

Il a toutefois ajouté, à propos de ses interlocuteurs de la matinée – «un partenaire pas tout à fait comme les autres» – qu’il fallait «voir un peu plus clair sur leurs intentions». «Pendant la campagne c’était plutôt non, et puis c’était ‘peut-être oui’«…» Durant la législature écoulée, ils n’ont pas montré un grand intérêt pour la vie parlementaire», a-t-il encore dit.

M. Vervoort a par ailleurs rappelé qu’à Bruxelles, il fallait trouver un accord, «au minimum à six partis» francophones et néerlandophones, une allusion à la nécessité, pour chacun de mettre de l’eau dans son vin.

Laurette Onkelinx a dit attendre de «voir le fond des projets pour Bruxelles». «Au niveau des communales, ils n’en voulaient vraiment pas, par exemple à Molenbeek», a-t-elle souligné, faisant référence aux négociations avortées de constitution d’une majorité PS-PTB dans la commune dirigée par la socialiste Catherine Moureaux.

David Pestieau a jugé, à son arrivée, que l’électeur avait donné un mandat fort aux représentants du PTB.

«C’est surtout compliqué pour les autres de négocier avec nous… Le PTB est le vainqueur des élections», a-t-il dit, précisant toutefois qu’il partait d’une «page blanche» et que sa formation était disposée à faire des compromis, mais pas sur tout.

«La question du logement est capitale. Un tiers des gens vivent sous le seuil de pauvreté», a-t-il commenté à ce propos.

Pour la formation d’extrême gauche, il ne pourrait être question d’une entrée dans la majorité bruxelloise sans son aile flamande du PVDA, a-t-il enfin souligné.

Dans le groupe linguistique néerlandophone, Groen, l’Open Vld et one.brussels-sp.a ont décidé, en fin de semaine dernière d’entamer des négociations à trois pour y constituer l’aile flamande de la majorité bruxelloise.