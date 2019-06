Nuisances des avions: les experts français plaident en faveur d’une réglementation nationale sur le bruit

En juillet 2017, une décision de justice avait imposé la réalisation d’une étude d’incidence sur les nuisances sonores autour de Brussels Airport. Celle-ci a été pilotée par Envisa, une société de consultance française.

Le deuxième chapitre de l’étude, très attendu, vient d’être mis en ligne; il porte sur les recommandations pour le futur. Les experts plaident en faveur d’une réglementation nationale unique sur le bruit. Le premier volet de l’étude était consacré à l’impact des activités de l’aéroport.

Le prestataire Envisa annonce avoir découvert, au fil de ses observations, un système politique à la belge, compliqué, où la gestion est morcelée et donc pas toujours efficace, ni cohérente: «Les dispositifs de gouvernance en Belgique sont particulièrement complexes, avec une certaine décentralisation des pouvoirs de réglementation en matière d’environnement vers les différentes Régions, afin de couvrir ce qui constitue en fait une source unique d’impact négatif transrégional. De plus, les décisions locales sur la façon dont BRU (Brussels Airport, NDLR) est exploité peuvent avoir des répercussions transfrontalières. Une réflexion, une planification et une action communes sont donc nécessaires à tous les niveaux de la gouvernance belge, si l’on veut gérer efficacement le bruit des avions provenant de BRU et surtout si l’on veut mettre en œuvre des solutions significatives à long terme.»

Raison pour laquelle les experts français conseillent une réglementation nationale et unique sur le bruit, qui serait verrouillée dans un accord intergouvernemental. «Pour parvenir à une solution juste et équitable, il est essentiel qu’il existe une seule loi sur le bruit applicable à l’ensemble de la Belgique. Nonobstant les contraintes de la Constitution belge, cela pourrait être effectivement mis en œuvre par la volonté de chaque partie, par le biais d’un accord intergouvernemental». Et d’insister: «Il faut faire pression sur les responsables pour qu’ils rendent des comptes et qu’ils expliquent pourquoi, malgré les intentions déclarées par le passé, cela n’a pas encore été mis en œuvre.»

Il appartient aux parties prenantes de faire passer le bien commun au sens large, où la majorité tirera le plus de bénéfices, avant des questions de politique locale ou régionale et avant le bien-être de toute population individuelle, peut-on encore lire dans le rapport: «Le bruit continuera d’être un problème autour de BRU dans un avenir prévisible et il est impossible de protéger chaque individu ou de répartir parfaitement l’impact de manière à ce qu’aucune communauté ne supporte à elle seule le poids de la charge sonore. Il y aura toujours des gagnants et des perdants».

Envisa recommande aussi «la création d’un organisme consultatif fédéral chargé d’élaborer une stratégie, une politique, une réglementation et une planification cohérentes en matière de bruit des aéronefs ainsi qu’un organisme fédéral de réglementation du bruit des aéronefs». Le prestataire ajoute: «une réglementation efficace et rigoureuse est nécessaire. La réglementation ne devrait pas être entre les mains du cabinet d’un ministre».

Enfin et avant toute chose, pour regagner la confiance du public, les experts français invitent «les principaux acteurs politiques belges à préparer une déclaration publique d’engagement commun pour la recherche de la meilleure solution possible à la situation actuelle de l’aéroport national de Bruxelles, en termes de gestion du bruit des avions».