La mise au point du père Hazard, nouvel agent: «Le but n’est pas de toucher le pactole»

L’inscription de Thierry Hazard comme agent de joueurs auprès de l’Union belge suscite de nombreux commentaires à l’approche d’un été qui sera marqué par le transfert de ces trois fils. De quoi pousser le principal intéressé à clarifier la situation.

Ecrire que la famille Hazard marquera de son empreinte le prochain mercato est sans doute un euphémisme. C’est qu’après le transfert définitif de Kylian au CS Bruges et le transfuge de Thorgan du Borussia Mönchengladbach vers le Borussia Dortmund (pour un montant estimé entre 30 et 40 millions d’euros), ce sera bientôt à Eden, annoncé au Real Madrid depuis plusieurs semaines pour une somme estimée entre 100 et 120 millions d’euros, d’animer le marché. Dans ce contexte, il n’est donc pas étonnant que l’annonce de l’inscription de leur paternel Thierry sur la liste des agents de joueurs reconnus par l’Union belge intrigue.

Soupçonné à demi-mot de vouloir profiter de ces prochains transferts pour empocher de jolies commissions, Thierry Hazard a ainsi répondu aux mauvaises langues sur les réseaux sociaux.

«Comme expliqué par la presse ces derniers jours, je suis désormais officiellement inscrit comme agent auprès de l’Union belge. Je le suis via la société Hazard Boys Team, créée par mes fils et moi-même pour nos projets communs et non pour ce rôle d’agent, résume le père d’Eden, Thorgan et Kylian avant de clarifier un peu plus encore sa situation. Ce n’est pas nouveau, j’accompagne mes enfants dans la gestion de leur carrière avec une petite équipe formée depuis 2014. Le transfert définitif de Kylian au Cercle est le premier transfert réalisé en Belgique. Nous étions dans l’obligation de demander la licence d’agent.»

Et Thierry Hazard de conclure plus sèchement: «Le but n’est pas de «toucher le pactole» comme évoqué dans de nombreux articles. Et je n’accompagnerai pas d’autres joueurs que mes enfants. Je ne désire pas répondre à la presse à ce sujet. Par contre, on peut discuter du Stade Brainois et de ses projets!»