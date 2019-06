Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Assassinat de Valentin | «Ils sont tous responsables et avaient tous la capacité de modifier le cours des choses»; Une affaire de racisme secoue le service des Travaux; Un robot autonome qui fait le potager; À l’hôpital de la Citadelle, la musique répare les patients... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 4 juin.

Une affaire de racisme au service des Travaux

S’ils sont avérés, les propos qui nous ont été rapportés auraient déjà fait scandale dans les années soixante. Parce qu’ici, il ne s’agit pas d’interprétation ou de sensibilité excessive, voire d’humour incompris, etc. «On va le faire décruauder, il sera à genoux ce sale nègre»…

C’est tellement énorme qu’on ne veut pas y croire. On est dans l’expression d’un racisme, ou bien d’un autre temps, ou bien «décomplexé». Le racisme d’un autre temps ? Celui d’une époque où les gens n’avaient pas encore pris conscience de l’invraisemblable ineptie du racisme. Le racisme décomplexé? Celui d’aujourd’hui qui balaie des décennies d’éducation au respect de la différence…

Incroyable donc. Et plus encore dans la bouche d’un chef censé guider ses subalternes. Et pourtant, ces mots inqualifiables, ils seraient plusieurs à les avoir entendus.

Le meurtrier de Laure Nobels libéré sept ans après son crime

Les faits avaient eu lieu en 2012, mais ce n’est qu’en décembre 2016 que le tribunal correctionnel de Bruxelles avait condamné Zain L. à une peine de 14 ans d’emprisonnement. Âgé de 17 ans, il avait ôté la vie à Laure (16 ans) en l’étranglant, dans sa chambre au domicile des parents à Neder-over-Heembeek, suite à une dispute.

Après un séjour de moins de deux ans à la prison de Nivelles, il y a sept mois, Zain L. a été libéré sous le contrôle d’un bracelet électronique. Il y a quelques jours, un nouveau pas a été franchi: son avocat a obtenu sa libération sous conditions.

Un robot autonome qui fait le potager

La Haute École Henallux du campus d’Arlon a mis les petits plats dans les grands pour organiser sa treizième séance protocolaire mettant à l’honneur les élèves qui terminent la deuxième année du cursus de la section d’électromécanique. Les élèves ont pu présenter leur projet de fin d’études, baptisé «maraîchage autonome», en réalité la réalisation d’un robot qui permet de gérer son potager depuis une application, sans se salir les mains.

GRAND ANGLE | À l’hôpital de la Citadelle, la musique répare les patients

Myomusique est un orchestre qui s’est formé au sein du Centre hospitalier régional de la Citadelle, à Liège. Il est constitué d’une musicothérapeute, d’un musicien, mais surtout de patients pour lesquels la musique représente bien plus que quelques notes.

Reportage.

Assassinat de Valentin | «Ils sont tous responsables et avaient tous la capacité de modifier le cours des choses»

Ce matin, on entend Me Alexandre Wilmotte, avocat de la famille de Valentin, dans sa plaidoirie. L’avocate-générale suivra, avec son réquisitoire.

«L’inquiétant monsieur Hart», «Belinda, la menteuse», «Le fragile Dorian», «Loïck, Calimero» et «Killian, l’indifférent»: c’est ainsi que l’avocat hutois a résumé en quelques mots chacun des cinq accusés, poursuivis pour avoir torturé et assassiné Valentin Vermeesch, à Huy, la nuit du 26 au 27 mars 2017.

Il a rappelé le calvaire subi par le jeune homme, heure après heure.

Football | Mazzù de Charleroi à Genk: «C’est un défi énorme»

Fatigué par de longues négociations mais fier de la confiance reçue, Mazzù espère attirer Karel Geraerts comme adjoint dans son nouveau staff, à Genk.

Interview.

Tennis | Federer avant le derby suisse à Roland-Garros: « J’espère que Stan n’est pas au niveau de 2015 »

Tête d’affiche des quarts de finale, le duel entre Federer et Wawrinka, est celui de deux revenants, aussi un remake de 2015.

Tamines: le tuer pour «achever le travail»

Pour le parquet, pas de doute. On a bien assisté à une tentative de meurtre, dans un café de Tamines.

Une tentative de meurtre pour un motif futile, avance le parquet. En langage plus populaire, on pourrait même parler de «queues de cerises»...

Pourquoi Jessica Mayon n’est pas échevine de Bastogne

Le tapis rouge (bleu) était déroulé pour que Jessica Mayon, conseillère MR de la minorité, fasse son entrée au Collège communal de Bastogne, en qualité d’échevine remplaçant Fabian Lafontaine, désigné directeur financier à la Province.

Un accord était intervenu entre le bourgmestre Benoît Lutgen et celle qui sort d’une élection où elle figurait en deuxième position sur la liste MR à la Chambre derrière Benoît Piedboeuf.

«Ce n’est pas une question de parti, mais de personne» , avait déclaré Benoît Lutgen à notre journal dès hier en évoquant le remplaçant de son échevin, soulignant l’esprit constructif depuis le début de la législature de Jessica Mayon. Si le cdH avec 17 sièges sur 25 n’a pas besoin de s’ouvrir à un autre parti, il répondait positivement à une demande de la chef de file de l’opposition à participer au pouvoir.

Le président provincial du MR Benoît Piedboeuf était aussi au courant de la situation.

Ne manquait que la signature obligatoire de cinq des colistiers de Jessica Mayon pour rendre l’acte de présentation légal et effectif. Il faut la majorité dans chaque groupe pour un changement de pacte de majorité.

Le groupe «Citoyen plus» s’est donc réuni dimanche soir, mais Jessica Mayon n’a pu trouver un accord dans son propre groupe, malgré de longues et difficiles discussions.

Benoît Lutgen avait fixé un ultimatum à lundi matin pour une réponse négative ou positive. Elle fut négative.

Du coup, le groupe de Benoît Lutgen désignait Karin Stilmant échevine.

Jessica Mayon se retrouve donc victime malgré elle

Lourdes peines pour le couple pervers d'Aiseau-Presles

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné ce lundi Kimberlee H. à 8 ans de prison et son compagnon Damien W. à 10 ans.

Le couple avait fait vivre un enfer à une mineure handicapée.

