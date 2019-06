Accusations de plagiat contre Gad Elmaleh: deux humoristes démentent être les dénonciateurs

Kheiron et Baptiste Lecaplain sont accusés d’être derrière la chaîne Youtube CopyComic. Montage EdA - Photos Reporters

Les humoristes Kheiron et Baptiste Lecaplain sont-ils derrière les accusations récurrentes de plagiat visant, entre autres, Gad Elmaleh? Certains le pensent. Ils démentent.

Depuis de nombreux mois, une chaîne Youtube appelée CopyComic dénonce des faits de plagiat dans le chef d’humoristes populaires. Parmi les artistes visés, on retrouve Gad Elmaleh, Tomer Sisley, Jamel Debbouze ou encore Arthur.

Ces dénonciations ont commencé en octobre 2017, et jusqu’à présent, la ou les personnes se cachant derrière CopyComic reste(nt) anonyme(s).

Cependant, depuis dimanche, deux noms circulent quant à l’hypothétique identité des dénonciateurs, décriés, évidemment, par leurs cibles. Il s’agirait, selon la femme de Tomer Sisley, des humoristes Kheiron et Baptise Lecaplain. «On sait», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux en publiant la photo du premier.

Les réactions ne se sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux. Les réactions, ou plutôt les critiques, parfois virulentes. Comme celle de l’acteur français Philippe Lellouche.

#Copycomic c’est lui??!! ?@MrKheiron?

Mon Dieu...Quand la délation (anonyme) vient au secours du manque de talent ... Ce sera l’histoire d’un petit humoriste qui voulait briser les carrières de ceux avec lesquels il ne pouvait pas rivaliser... pic.twitter.com/OcpTwEZnoH — Philippe Lellouche (@phil_lellouche) 2 juin 2019

Kheiron, Lecaplain et «CopyComic» démentent

Dans une longue série de tweets, «CopyComic» a démenti les accusations de Sandra Sisley, affirmant n’être «ni Kheiron, ni B. Lecaplain». Il ne craint pas les «preuves à venir» car, selon lui, «rien ne pourra prouver ce qui est faux».

THREAD "QUI N'EST PAS COPYCOMIC"

Sandra de Matteis (direct. d'une agence de comm & femme de Tomer Sisley) a lancé sur les réseaux une rumeur selon laquelle Kheiron (et/ou B. Lecaplain) seraient derrière le compte #CopyComic. Il a été annoncé que des preuves sortiraient auj. 1/8 pic.twitter.com/T2hU4f3OgX — CopyComicVideos (@CopyComicVideos) 3 juin 2019

Il accuse Madame Silsey and Co de «lancer des rumeurs pour calmer leur colère, accuser sans preuve et régler des comptes personnels. Il est important de ne pas donner du crédit aux rumeurs, d’éviter de les relayer, d’exiger des éléments concrets.»

Il affirme en outre être en contact avec plus d’une «cinquantaine d’humoristes connus (qui n’ont rien à se reprocher sur le plagiat)» qui lui permettent de vérifier des infos. «C’est mieux avant de dire n’importe quoi comme certains!»

« Ce n’est pas un délateur mais un lanceur d’alerte »

De son côté, Kheiron affirme également ne pas être CopyComic, mais, dans une longue tirade, il donne son soutien à ce «lanceur d’alerte». Il affirme même avoir collaboré avec CopyComic en déclarant qu’il est «impensable qu’une personne puisse récolter toutes ces données sans une aide massive. Et je le répète, je suis fier d’avoir fait partie de cette aide».

Baptiste Lecaplain a donné une réponse plus sobre en citant Michal (de la Star Academy, oui) et sa «célèbre» reprise de «Qui a volé l’orange».

Je citerai donc #MichalKwiatkowski:



« Noooooon ! Vous êtes fouuuuuuu ! C’est pas moiiiiiiii ! »



🍊😊#Michal — Lecaplain Baptiste (@BaptisteLecapl1) 3 juin 2019

Devant tant de bisbrouilles, on laissera Arnaud Tsamère conclure par un «moi aussi je veux de la pub gratos».