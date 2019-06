Alessio Castro Montes (Eupen) signe à La Gantoise

Alessio Castro Montes signera ce mardi son transfert à La Gantoise, a-t-on appris de bonne source. Le transfert du jeune Eupenois sera officialisé dans les prochaines heures.

C'est décidé : Alessio Castro Montes, 22 ans, quitte Eupen (où il lui restait un an de contrat) pour rejoindre La Gantoise.

Arrivé à Eupen durant l'été 2017, Castro Montes avait quitté Saint-Trond pour tenter sa chance chez les Pandas. S'il était pressenti pour le noyau U21, Jordi Condom l'a rapidement intégré au noyau A, dès la préparation estivale.

Signant quelques encourageantes apparitions lors de l'exercice 2017-2018, le Belge aux origines espagnoles a vécu un début de saison 2018-2019 assez compliqué: une blessure l'ayant privé de préparation, il avait éprouvé quelques difficultés à convaincre Claude Makelele.

Mais le 9 décembre 2018, tout a basculé: Alessio Castro Montes est titularisé par le coach Français lors du déplacement d'Eupen à... Gand. Eupen est battu (2-0) mais le jeune ailier, que Makelele fait reculer au poste de latéral droit, fait forte impression. Ce soir-là, Castro Montes a gagné sa place et le droit d'enchaîner les matches, avec de belles prestations à la clé.

En fin de phase classique, Eupen a proposé une prolongation de contrat au jeune joueur, qui a pris le temps de la réflexion et fait, via son agent, une contre-proposition qui a envoyé tout le monde autour de la table.

«Avec un contrat jusqu’en juin 2020, soit Eupen me vend cet été soit je prolonge, confiait-il dans nos colonnes le 20 mai dernier. À mon âge, il est important de jouer et j’ai eu la chance de le faire ici à Eupen. Mais si une belle offre arrive, il faut y réfléchir. Ça peut être intéressant pour moi mais aussi pour le club. Si je pars, je veux que la direction soit d’accord car je n’oublie pas qu’ils m’ont donné ma chance. Si je reste, c’est positif aussi. Les deux options seront bonnes pour moi. Et je ne dois pas oublier ce qu’Eupen m’a apporté.»

Ce mardi, après avoir trouvé un accord avec les Buffalos, Alessio Castro Montes paraphera transfert et contrat à Gand qui, de son côté, paiera l'indemnité convenue aux Eupenois. Le montant du transfert n'est pas encore connu.

Outre Luis Garcia et le plus que probable départ de Van Crombrugge, il s'agit d'un nouveau titulaire qui quitte le Kehrweg, où de nombreux départs sont attendus. Pour sûr: le mercato eupenois risque d'être agité cet été.