75e anniversaire du Débarquement de Normandie: coup d’envoi des commémorations ce mercredi

Le Premier ministre démissionnaire Charles Michel représentera mercredi la Belgique lors de la cérémonie internationale organisée à Portsmouth (sud de l’Angleterre) dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement allié en Normandie, étape-clé de la libération de l’Europe du joug nazi, a annoncé mardi son cabinet.

Cette cérémonie rassemblera notamment la reine Elizabeth II et plusieurs chefs d’État et de gouvernement, dont la Première ministre britannique sur le départ – elle doit démissionner vendredi -, Theresa May, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président américain Donald Trump et son épouse, Melania. Le couple présidentiel s’envolera ensuite vers l’Irlande pour un bref séjour avant de se rendre jeudi en France.

La cérémonie de Portsmouth, l’un des principaux ports de départ des troupes de l’opération Neptune (les opérations navales et aéroportées du débarquement allié du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, qui s’inscrivait dans le cadre de l’opération, plus globale, Overlord), verra également la participation de quelque 300 vétérans du D-Day.

Selon la presse britannique, les chefs d’État et de gouvernement de tous les pays alliés ont été invités, à l’exception du président russe Vladimir Poutine.

Les célébrations se poursuivront mercredi après-midi et jeudi de l’autre côté de la Manche, sur les côtes normandes, en présence du locataire de la Maison Blanche.

Selon un de ses porte-paroles, M. Michel ne se rendra qu’à Portsmouth – et non en Normandie.

A Portsmouth, les dirigeants occidentaux, rejoints par le prince Charles, participeront à la cérémonie qui mêlera des «performances musicales», des témoignages et des démonstrations militaires, dont un survol par 25 avions modernes – les huit appareils Hawk de la patrouille acrobatique de la Royal Air Force (RAF) des Red Arrows seront de la partie – et historiques, comme un chasseur Spitfire d’époque.