Météo - Des orages intenses dès la fin d'après-midi

(Belga) Le ciel devrait rester sec environ jusqu'à midi ce mardi, quand les premières pluies pourraient toucher la moitié ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM. Les averses se généraliseront ensuite dans l'après-midi, devenant de plus en plus fortes, jusqu'à la possibilité d'orages intenses en fin de journée, avec de lourdes pluies, des rafales de vent et même parfois de la grêle.

S'il fera mouillé, il fera aussi chaud, avec des maxima de 20-21 degrés à la mer et 27-28 degrés en Gaume et en Campine. Le vent sera faible à généralement modéré de secteur est à sud- est. Quelques fortes averses, et des orages violents, sont encore à prévoir en soirée et durant la nuit, ce qui pourrait provoquer des dégâts. Les minima seront compris entre 12 et 17 degrés. Le vent sera d'abord faible de directions variées et deviendra ensuite modéré de sud à sud-ouest. (Belga)