Crise au Soudan - Londres et Berlin demandent une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU

Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Soudan après les violences militaires qui ont fait plus de 30 morts lors de manifestations lundi à Khartoum, ont indiqué des diplomates.

La réunion, à huis clos, devrait se tenir mardi, ont-ils ajouté. Plus tôt dans la journée, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné l'usage excessif de la force par les autorités soudanaises contre les manifestants et a appelé à une enquête indépendante après une violente dispersion de manifestations qui a fait au moins 30 morts. M. Guterres s'est également dit "alarmé", dans un communiqué, par les informations signalant que les forces de sécurité soudanaises avaient ouvert le feu à l'intérieur d'un hôpital. "Ce qui est clair pour nous c'est qu'il y a eu un usage excessif de la force par les forces de sécurité sur des civils. Des gens sont morts. Des personnes ont été blessées", a déclaré le porte-parole du patron de l'ONU, Stéphane Dujarric. M. Guterres a exhorté les autorités soudanaises à faciliter la conduite d'une enquête indépendante et à veiller à ce que les personnes responsables rendent des comptes. Dans un communiqué séparé, la Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme a également déploré "l'usage excessif de la force", notamment de tirs à "balles réelles", sur les manifestants. "J'exhorte les forces de sécurité à mettre fin immédiatement à ces attaques et à garantir à tous un accès sûr et sans entrave aux soins médicaux", a demandé Michelle Bachelet. Le chef de l'ONU a aussi réitéré son appel à des négociations pour relancer le transfert pacifique du pouvoir à un gouvernement civil. Le Conseil militaire a pris le pouvoir après le renversement par l'armée du président Omar el-Béchir, à la faveur d'un soulèvement populaire inédit. Les manifestants réclament désormais le transfert du pouvoir aux civils.