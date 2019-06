Crise au Venezuela - Les pays soutenant Maduro ciblés par de nouveaux efforts diplomatiques

(Belga) L'Union européenne et le Groupe de Lima ont décidé lundi d'intervenir auprès des pays soutenant le président vénézuélien Nicolas Maduro, élargissant davantage les efforts diplomatiques pour une transition pacifique du pouvoir à Caracas.

"Nous avons décidé de mettre en place un programme d'action auprès des pays étant directement impliqués dans le soutien au régime illégitime de Nicolas Maduro afin qu'ils fassent partie de la solution", a déclaré Nestor Popolizio, ministre péruvien des Affaires étrangères, sans autre détail. Il s'exprimait à l'issue d'une réunion lundi à l'ONU entre les ministres des Affaires étrangères du Pérou, du Chili et du Canada --membres du Groupe de Lima--, du Portugal, de l'Uruguay et la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini --membres du Groupe de contact international. La Russie, la Chine, Cuba, la Bolivie et le Nicaragua ont pris la défense de M. Maduro, dénonçant en particulier la décision des Etats-Unis de soutenir le chef de l'opposition Juan Guaido qui s'est autoproclamé président, par intérim en janvier. Une cinquantaine de pays ont fait comme Washington. Les participants à la rencontre de lundi ont appelé dans un communiqué commun à une transition pacifique comprenant des élections libres et justes, tout en insistant sur la nécessité que les pays de la région et la communauté internationale jouent un "rôle plus actif" pour un retour de la démocratie, même "si la solution doit être vénézuélienne". Pour la seconde fois en l'espace de quelques semaines, des délégations du régime vénézuélien et de l'opposition se sont retrouvées en Norvège fin mai pour des discussions. Oslo a indiqué que les deux camps étaient désireux d'avancer vers une solution négociée à la crise. L'ONU estime que sept millions de personnes --un Vénézuélien sur quatre-- manquent de nourriture, de médicaments et d'autres produits de première nécessité.