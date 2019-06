La troisième édition du village Chinatown se déroulera du 13 au 16 juin prochains sur la place Saint-Lambert à Liège. Cet événement, organisé en collaboration avec des associations chinoises locales, vise à célébrer la relation privilégiée qu'entretient la province de Liège avec la province chinoise du Fujian. La charte d'amitié et de collaboration qui lie les deux provinces a désormais plus de 30 ans.

C'est aussi une manifestation grand public destinée à faire découvrir la culture asiatique au travers de prestations de danses traditionnelles, de démonstrations d'arts martiaux, de stands de soins (acupuncture, massages chinois, réflexologie plantaire) et de spécialités culinaires qui seront proposées par des restaurateurs chinois de la région liégeoise.

"De plus, des conférences thématiques révèleront les arts internes chinois, la médecine ainsi que le Qi Gong", précise-t-on au bureau des relations extérieures de la Province de Liège.

Enfin, cette troisième édition sera l'occasion de sacrer un nouvel ambassadeur de la province. Il s'agit d'un homme d'affaires chinois, Wang Ruiming, que l'on dit "amoureux de notre province". Il est président de Max Benefit Holdings Ltd, de Toei Shoko K.K. ainsi qu'administrateur de Hitachi Digital Products China Co. Ltd.