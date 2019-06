TC Charleroi - Procès du père Samuel: trois autres prévenus plaident l'acquittement pour escroquerie

Troisième acte ce lundi au tribunal correctionnel de Charleroi dans le dossier du père Samuel. La parole a été donnée à trois autres prévenus poursuivis pour escroquerie. Ils plaident l'acquittement.

Le père Samuel, 77 ans, est poursuivi pour escroquerie, exercice illégal de la médecine, violation du secret professionnel et célébration illégale de mariage. Sept plaignants estiment avoir été victimes d'escroquerie de sa part. Lors de la précédente audience, Me Vincent Dussaucy avait plaidé l'irrecevabilité des poursuites ou l'acquittement pour le prêtre.

Lundi, Me Laquay, Me Bouchat et Me Huet ont plaidé également l'acquittement pour les trois prévenus, soulignant le manque de preuves à charge de leurs clients. Les avocats ont également épinglé l'enquête bâclée, reposant uniquement sur des suppositions et non pas sur des preuves concrètes.

Une quatrième et dernière audience a été fixée au 17 juin pour permettre la plaidoirie de Me Schonnartz, absent pour raison de santé. Le jugement aura lieu le 9 septembre prochain.