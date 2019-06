TC Charleroi - Huit et 10 ans de prison pour un couple pour séquestration et viols à Aiseau-Presles

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné, lundi, Kimberlee H. à huit ans de prison et Damien W. à 10 ans d'emprisonnement pour coups et blessures, séquestration, menaces et viols sur des frères et sœurs. Le ministère public avait requis des peines respectives de 10 et 12 ans de prison à l'encontre de Kimberlee H. et Damien W.

Le couple avait, durant l'été dernier, profité de l'absence de leur mère pour séquestrer les enfants d'une même famille à Aiseau-Presles. L'ainée avait été violée à plusieurs reprises. À l'instruction d'audience, Kimberlee H. minimisait les faits et fournissait peu d'explications. Damien W. était jugé par défaut.

Les parties civiles étaient revenues sur le traumatisme vécu par les enfants et rappelaient que l'aînée avait tenté de se suicider.

Selon Me Colin, avocate de Kimberlee H., celle-ci était sous l'influence de son ex-compagnon qui la menaçait si elle n'exécutait pas ce qu'il lui demandait de faire. L'avocate avait plaidé un sursis probatoire pour sa cliente. Me Napoli, à la défense de Damien W., qui niait les sévices sexuels, plaidait l'acquittement.