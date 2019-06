Assassinat de Valentin: le jury devra répondre à 93 questions sur les cinq accusés

La délibération pourrait durer plusieurs jours et devrait débuter le mardi 11 juin. Heymans

Le jury de la cour d’assises de Liège chargé de déterminer la culpabilité d’Alexandre Hart, de Belinda Donnay, de Dorian Daniels, de Loïck Masson et de Killian Wilmet devra répondre à un total de 93 questions lors de sa délibération. Celle-ci pourrait durer plusieurs jours et devrait débuter le mardi 11 juin.

Valentin Vermeesch, un Hutois âgé de 18 ans souffrant d’un léger handicap mental, avait été tué la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Statte (Huy). Il avait subi une très longue scène de violences et de tortures avant d’être précipité dans la Meuse, où il s’était noyé, les mains attachées dans le dos.

Seize journées ont été consacrées par la cour à l’instruction de l’affaire en audience publique et aux auditions de 177 témoins convoqués au procès. Après cette première longue phase, le procès entrera dès ce mardi dans une seconde phase avec les interventions des avocats et du ministère public. Quatre jours seront consacrés aux plaidoiries des parties civiles, au réquisitoire du ministère public et aux plaidoiries de la défense.

Le jury aura ensuite à répondre à un total de 93 questions portant sur des faits d’assassinat, de tortures, de traitements inhumains, de viol, d’attentat à la pudeur, de séquestration et de menaces de mort sur une personne vulnérable.

La délibération du jury devrait débuter le mardi 11 juin en fin de matinée. Elle se déroulera à huis clos dans un hôtel liégeois où les jurés effectifs et suppléants ne pourront avoir aucun contact avec le milieu extérieur.