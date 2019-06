Les chips Croky reprennent une usine en Hongrie avec le personnel

L’entreprise transformant des pommes de terre et du maïs dans le zoning du Portemont démontre encore sa bonne santé. EdA

Roger&Roger a acquis l’unité de réfrigération ainsi que ses employés. Le montant de la transaction n’est pas connu.

L’entreprise belge Green­yard, spécialisée dans le commerce de légumes et de fruits frais, congelés et en conserves, cède une usine en Hongrie. C’est le groupe mouscronnois Roger & Roger, producteur de snacks à base de pommes de terre, qui acquiert l’unité de réfrigération ainsi que ses employés, peut-on lire lundi dans un communiqué. Les détails financiers de cette opération n’ont pas été transmis.

Greenyard, qui emploie plusieurs milliers de personnes en Belgique, a annoncé en mars un plan de transformation prévoyant la perte de 422 emplois dans plusieurs pays où l’entreprise est active. La société a dû notamment faire face à une forte concurrence, un été extrêmement sec et une importante action de rappel de produits en raison d’une contamination à la listeria dans une de ses usines en Hongrie.

Quant au groupe Roger & Roger à qui l’on doit notamment les chips Croky, il distribue actuellement ses produits dans une vingtaine de pays et compte plus de 350 employés. D’après Yves De Vinck, son CEO à Mouscron: «La société était intéressée, depuis longtemps, par les opportunités éventuelles d’étendre ses activités en Europe centrale et orientale».