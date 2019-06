Eden Hazard présenté le 13 juin au Real Madrid?

Cinq jours après le sacre de Chelsea en Europa League, le transfert d’Eden Hazard n’est toujours pas officialisé. Et ne le sera probablement pas avant les matches des Diables rouges ces 8 et 11 juin respectivement contre le Kazakhstan et l’Ecosse.

Le Brainois fait parler de lui, presque tous les jours, dans les médias espagnols. C’est un secret de polichinelle, il quittera Chelsea, sauf improbable revirement de dernière minute. Le Real Madrid se tient prêt à l’accueillir.

Les dirigeants castillans et leurs homologues londoniens seraient sur le point de finaliser un accord financier aux alentours de 120 millions d’euros.

Dans les couloirs de la maison blanche, on s’active pour la présentation officielle du joueur. Elle devrait avoir lieu le 13 juin, au surlendemain du match des Diables face à l’Écosse.

D’ici là, Hazard a encore deux occasions de réussir l’une ou l’autre prouesse technique et les Diables d’ajouter deux victoires sur la route de l’Euro 2020.