Roland-Garros: Elise Mertens en quarts du double, Joran Vliegen éliminé aux portes des demi-finales

L’aventure parisienne se poursuit pour Elise Mertens et sa partenaire biélorusse. Photo News

Elise Mertens et sa partenaire biélorusse, têtes de série N.6, se sont qualifiées pour les quarts de finale du double dames de Roland-Garros, ce lundi sur la terre battue du Court N.1.

La Belge et Aryna Sabalenka ont battu en 8e de finale les Américaines Desirae Krawczyk et Jessica Pegula en deux sets 7-5, 6-2 en dans une rencontre qui a duré 1 heure et 20 minutes.

En quarts de finale, Elise Mertens et Arena Sabalenka affronteront l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko.

C’est la deuxième fois qu’Elise Mertens se retrouve en quarts de finale du double dans un Grand Chelem. Elle avait atteint ce stade de la compétition l’année dernière à l’US Open, aux côtés de la Néerlandaise Demi Schuurs. Cette année, la Limbourgeoise et Aryna Sabalenka avaient été jusqu’en 8e de finale à l’Open d’Australie.

Elise Mertens (WTA 20) a été éliminée au 3e tour du simple vendredi par la Lettonne Anastasija Sevastova (WTA 12).