AB InBev à Louvain va brasser de la Bud pour le marché français

La brasserie AB InBev basée à Louvain produira désormais de la Bud (connue sous l’appellation Budweiser aux États-Unis) pour la commercialiser sur le marché français. Il n’est pas prévu de distribuer cette bière en Belgique pour le moment, a annoncé ce lundi le groupe.

C’est depuis l’acquisition du brasseur américain «Anheuser-Busch» en 2008 que Bud, marque iconique, fait partie du portefeuille d’AB InBev. Cette bière légère est particulièrement populaire aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. «Afin de pouvoir répondre à la demande accrue au Royaume-Uni tout comme en France, AB InBev a recherché de la capacité supplémentaire pour approvisionner le continent européen», peut-on lire dans le communiqué.

La Bud est entre autres commercialisée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Ukraine et en Chine; depuis le mois de mars, elle est également introduite à grande échelle sur le marché français.

A Louvain, où la bière va être produite, on pétille d’enthousiasme: «Nous sommes fiers d’être reconnus pour notre expertise et notre artisanat exceptionnels au sein du groupe. La Bud est une des bières les plus difficiles à brasser avec un processus brassicole très individuel et une recette qui a à peine changé depuis le tout début. L’arrivée de la Bud dans la brasserie Stella Artois confirme également la grande importance de Leuven comme hub central en Europe», a déclaré le directeur de la brasserie AB Leuven, Alexander Soenen.

Les volumes de bière qui seront brassés à Leuven, s’ajoutent à ceux du Royaume-Uni et ils seront tous destinés à l’exportation pour la France.

AB InBev compte 32 brasseries en Europe, dont cinq en Belgique. L’infrastructure de Louvain est la plus grande avec une capacité maximale de 12 millions d’hectolitres par an.