VIDÉO | Courtisé par Manchester United et Arsenal, Thomas Meunier veut «rester au PSG»

Meunier se réjouit de retrouver les Diables

BELGA Thomas Meunier jouera ses deux derniers matches d’une longue saison avec les Diables Rouges faciaux Kazakhstan et l’Écosse. «Cela allait bien jusqu’en janvier, mais ensuite j’ai eu plusieurs blessures pendant trois mois», raconte Meunier.

«Je n’ai pas l’habitude d’être blessé et cela me pose problème. Je me sens mieux depuis plusieurs semaines et j’ai retrouvé le rythme. Je n’avais qu’une chose en tête: être prêt pour l’équipe nationale. Je me réjouis de retrouver les Diables mardi».

Le back droit s’est également exprimé sur les ambitions des Diables pour les grandes compétitions à venir. «À chaque fois, on est un peu plus qu’outsider. Que ce soit pour l’Euro ou le prochain Mondial, on pourra le faire!»